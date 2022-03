Moltissimi di noi cercano di dividersi tra il lavoro, la famiglia e la casa. Se si è impegnati, è molto difficile mantenere la casa ordinata e pulita.

Nella vita quotidiana tendiamo a usare gli spazi e a creare disordine. Spesso non abbiamo né tempo né voglia di mettere in ordine e lasciamo gli oggetti sparsi fuori posto. Sembra incredibile, ma possiamo evitare il disordine seguendo alcune semplici regole.

Oggi parleremo di due semplici oggetti che sono sicuramente molto utili per un soggiorno pulito e ordinato.

I soliti oggetti fuori posto

Se ci guardiamo attorno, è possibile che notiamo che il soggiorno non è in ordine come vorremo. Coperte, ciabatte, telecomandi e molto altro rimangono sparsi sul sofà e in terra. Oltre a creare caos, questa situazione ci impedisce spesso di ritrovare gli oggetti di cui abbiamo bisogno.

Per mantenere il soggiorno sempre in ordine, dobbiamo innanzitutto minimizzare gli oggetti presenti in questa stanza. In questo modo non avremo il problema di riordinare in fretta e furia se abbiamo ospiti inattesi.

Anziché tenere mille riviste e varie coperte possiamo spostare questi oggetti in un’altra stanza o in un armadio.

Se però abbiamo già ridotto al minimo gli oggetti presenti in sala, possiamo procurarci una bella scatola con coperchio da posizionare in un angolo oppure sotto al televisore.

In questa scatola possiamo inserire le coperte e gli altri oggetti che vogliamo avere a disposizione. Così facendo avremo reso tutto più armonioso ed ordinato.

Per un soggiorno pulito e ordinato ci faranno sicuramente comodo questi due semplici accessori

Ora che abbiamo messo tutti gli oggetti in una cesta di paglia o in una scatola in carta, ci accorgeremo che probabilmente i telecomandi sono rimasti fuori.

Per evitare che si perdano e che crei disordine, possiamo creare un delizioso porta telecomandi.

Con del feltro o della stoffa possiamo creare una tasca da incastrare nel divano per avere i nostri telecomandi a disposizione. Non dovremo fare altro che creare due o tre tasche e posizionarlo in un luogo comodo e facilmente raggiungibile. In questo modo eviteremo di lasciare questo elettrodomestico in giro.

Ora la nostra stanza apparirà molto più ordinata ed armoniosa. Sarà anche molto più semplice da pulire ma non solo. Le stanze minimali, infatti, hanno il pregio di apparire molto più spaziose e grandi.

