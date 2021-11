Chi ama le piante aromatiche sa benissimo quanto utili e versatili possano essere. Molti di noi coltivano queste fantastiche piante perché possono aiutarci sia nella cura della casa, sia a preparare gustose ricette.

Addirittura, alcune ci aiutano ad allontanare gli insetti e infatti non avremo più ragni in casa grazie a queste 8 piante favolose e profumatissime.

Oggi, invece, vogliamo concentrarci su una pianta aromatica in particolare: il rosmarino. Questa pianta è una delle più usate e diffuse nelle nostre case.

Per questo motivo, sveliamo che per un rosmarino sempre verde e rigoglioso anche in inverno bastano 3 insospettabili trucchetti davvero poco conosciuti.

Sebbene sia una pianta molto resistente, il rosmarino necessita di alcune cure specifiche. Inoltre, se vogliamo mantenerla sempre folta e di colore verde acceso, possiamo adottare pochi e semplici accorgimenti.

Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Una volta acquistata la pianta, la prima cosa da fare è rinvasarla subito. I vasi in cui stanno le piante che compriamo spesso sono troppo stretti per farle crescere bene. Pertanto, rimuoviamola dal vaso originario e con le mani sgretoliamo delicatamente il fondo della pianta verso l’esterno. In questo modo, aiuteremo la pianta a radicare meglio nel nuovo terreno.

Dopo aver trovato un vaso di dimensioni più grandi, mettiamo al fondo uno strato di argilla. Il rosmarino è una pianta che teme molto i ristagni idrici. Per questo motivo, necessita di un terreno ben drenato.

Sopra l’argilla aggiungiamo un altro strato di terriccio e poggiamo sopra la nostra pianta. A questo punto, aggiungiamo terriccio misto a compost fino alla base, per aumentare la stabilità della pianta. Dobbiamo sapere che questa pianta non necessita di concime se ha alla base il terriccio adatto.

Infine, spuntiamo le sommità della pianta per farla crescere più folta e rigogliosa. Chi acquista la pianta in questo periodo dovrebbe tenerla in casa, per non sottoporla allo stress di un clima troppo rigido.

Se fa troppo freddo

Il rosmarino è una pianta che si adatta bene alle condizioni che la circondano. Ciò nonostante, il clima in cui cresce meglio è quello temperato. Per questo motivo, se la pianta è esposta a climi troppo freddi, in inverno è bene portarla in casa.

In questo caso, cerchiamole un posto ben luminoso, altrimenti inizierà ad ingiallire. La pianta, nei periodi più freddi, non ha bisogno di molta acqua. Consigliamo, quindi, di ridurre gradualmente la frequenza delle innaffiature.

Inoltre, il rosmarino non ama molto l’umidità. Pertanto, sconsigliamo di scegliere la cucina come dimora.

Microclima e camomilla

Se possediamo più di una pianta di rosmarino, consigliamo di farle stare tutte vicine l’una all’altra. Come funziona per un terrario, queste piante, se vicine, creano un proprio microclima perfetto per crescere più sane e rigogliose.

Inoltre, forse non tutti sanno che la camomilla può essere molto utile per il nostro rosmarino. Infatti, la camomilla può aiutarci a proteggerla da funghi e parassiti.

Tra una stagione e l’altra, la pianta può risentire dei cambiamenti climatici, diventando più vulnerabile agli attacchi esterni. Quindi, consigliamo di proteggerla preparando un infuso di camomilla. Dopo averlo fatto raffreddare, vaporizziamolo sia sulle foglie sia sul terriccio.