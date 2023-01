Hai i capelli sporchi e devi uscire di casa? Il trucco per risolvere il problema in 5 secondi

Se devi uscire e hai i capelli sporchi puoi optare per un rimedio della nonna che li farà sembrare molto più puliti di quanto siano in realtà.

Ti sarà capitato almeno una volta di avere un appuntamento improvviso a cui è impossibile rinunciare. Pertanto potresti esserti chiesta come fare se hai i capelli sporchi e devi uscire di casa. Usando uno shampoo a secco potresti risolvere molto facilmente. Tuttavia non è detto che tu ne abbia uno in casa.

Per fortuna la soluzione potrebbe comunque essere nella tua dispensa. In questa guida ti spieghiamo come risolvere questo problema in un battito di ciglia. Applicando il rimedio della nonna che ti suggeriremo potrai camuffare i capelli sporchi e farli sembrare più puliti di quanto siano in realtà.

Hai i capelli sporchi e devi uscire di casa? Prova questo rimedio

Puoi optare per cospargerli con un po’ di succo di limone. Applicalo su cute e lunghezze e distribuiscilo con l’aiuto di un pettine dai denti larghi. Vedrai che i tuoi capelli appariranno più lucenti che mai e che l’unto sarà camuffato.

Altre due possibili soluzioni sono il bicarbonato di sodio oppure il talco per bambini. Anche in questo caso distribuisci il prodotto sulle lunghezze della tua chioma. Fai attenzione a non lasciare macchie bianche.

Un’alternativa

Se proprio non vuoi cospargere i tuoi capelli con questi prodotti ti proponiamo qualche alternativa altrettanto efficace. Infatti per camuffare lo sporco potrebbe bastare semplicemente passarci un po’ il phon e poi acconciarli come preferisci.

Un’acconciatura e un accessorio per camuffare i capelli sporchi

La maggior parte delle persone opta per acconciare i propri capelli in una coda di cavallo oppure in una treccia laterale morbida.

Ti suggeriamo un’altra acconciatura perfetta per camuffare i capelli sporchi. Stiamo parlando del cosiddetto messy bun, lo chignon spettinato.

Vediamo come farlo in poche mosse:

tira i capelli all’indietro e legali con un elastico sottile;

arrotola la coda di cavallo su se stessa;

fissala con le forcine e usale anche per infilare la parte finale della coda sotto il nodo fatto con l’elastico;

ammorbidisci un po’ lo chignon creato con l’aiuto dei polpastrelli.

Se non hai molta dimestichezza con le acconciature può venirti in aiuto uno degli accessori più chic di questo inverno. Si tratta del balaclava, un copricapo che sta spopolando sempre di più tra le masse e che copre gran parte della testa e dei capelli.

I nostri lettori si interessano anche di

Azioni del Ftse Mib ferme da tempo sottovalutate da capogiro e che ora potrebbero salire anche di molto