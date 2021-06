Abbiamo tutti in mente i meravigliosi balconi da favola delle località montane, quei bei balconi in legno intagliato che trionfano di fiori coloratissimi. Oppure i balconi mediterranei di case bianchissime, in ferro battuto, con le loro piante grasse e piccoli arbusti in vaso.

Ad ogni zona il suo balcone. Ad ogni balcone le sue piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il balcone può diventare il luogo artistico e floreale della casa per eccellenza, un piccolo giardino fiorito e rigoglioso, da ammirare e prendersene cura.

Basta un po’ di creatività e qualche trucco per trasformare questo angolo della casa in un vero e proprio paradiso di Babilonia.

Per un balcone incantevole sono questi i trucchi e le fioriere giuste

L’esposizione del balcone è molto importante. Un balcone molto soleggiato non potrà ospitare certi tipi di piante, e lo stesso vale per un balcone sempre in ombra. Come dicevamo prima, ad ognuno il suo. Bisogna capire anche quali sono i fiori o le piante giusti da coltivare. La casa si trova vicino ad un fiume, corso d’acqua, torrente? In un posto dove piove spesso? O al contrario è in mezzo al nulla, esposta al sole, dove c’è siccità? Tutto questo deve essere molto chiaro.

Anche la scelta delle fioriere non è scontata, vediamo quali sono questi trucchi e queste fioriere giuste per un balcone incantevole.

Come scegliere la giusta fioriera per il proprio balcone

Un ottimo modo di abbellire il balcone è quello di metterci vasi di diverse grandezze, con piante o fiori diversi. Questo dipende molto dallo spazio che abbiamo in balcone, e non tutti possono permetterselo. Ma chiunque può trovare un’idea fantasiosa. Anche lo stile della fioriera non è da sottovalutare. Può essere di un certo materiale, come la terracotta o la ceramica colorata, oppure in semplice plastica. Anche il legno può essere un’ottima soluzione e il colore farà il suo effetto. Al posto del neutro color terra di Siena, sperimentiamo nuove soluzioni.