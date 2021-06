In pochi conoscono l’incredibile potere curativo di una semplice ma grandiosa pallina da tennis

È facile, dopo aver fatto sport o dello sforzo fisico, essere affaticati o avere i muscoli contratti. Quando si fa dello sport, è sempre meglio riscaldarsi prima di iniziare e sciogliere le tensioni con dello stretching alla fine. Questo è quello che consigliano sempre medici ed allenatori professionisti. Sciogliere i muscoli è fondamentale. Avere muscoli flessibili, legamenti flessibili, ci permette di essere sempre in forma, anche in età avanzata. Infatti diminuisce le possibilità di dolori muscolari, oppure di infiammazioni come la sciatalgia e i reumatismi.

Ci sono anche dei metodi molto semplici ed efficaci per allungare i muscoli o per sciogliere le tensioni muscolari. Uno di questi prevede l’utilizzo di una semplice ma grandiosa pallina da tennis e in pochi conoscono l’incredibile potere curativo di questo oggetto.

Esercizi con la pallina da tennis

Quello che possiamo fare con questo oggetto semplicissimo, è davvero tanto. Molti sono i suoi utilizzi e i benefici che porta. Ad esempio è ben conosciuto l’aiuto che da nell’alleviare i problemi posturali dovuti al cosiddetto “piede piatto”. In verità, anche in assenza di questo problema, una pallina da tennis utilizzata sotto i piedi, migliora la circolazione sanguigna e fa un massaggio benefico. La stimolazione del piede apporta benefici in tutto il corpo, tra cui la schiena.

La pallina si può anche utilizzare per distendere le contratture ai cosiddetti Trigger Points, punti di innesco (o punti grilletto). Questi punti sono dei noduli muscolari altamente irritabili che si trovano nel nostro corpo.

Come trattarli attraverso l’uso della pallina da tennis?

Per trattare i dolori a questi punti di innesco, o punti grilletto, bastano poche semplici tecniche.

Per decontrarre il piriforme basta poco. Questo muscolo si infiamma facilmente quando stiamo a lungo seduti, quindi è utile da trattare per chi lavora in ufficio o davanti ad un pc. L’esercizio che proponiamo è questo. Distendiamoci sulla schiena con le gambe piegate e i piedi a terra. Mettiamo la pallina da tennis sotto il gluteo destro o sinistro, in posizione centrale, fra l’osso sacro e l’anca. Unendo le piante dei piedi, allarghiamo le ginocchia piano piano. Dovremmo sentire il punto dolente. Spostiamo la pallina su e giù rispetto al punto dove l’abbiamo messa, continuando a massaggiare. Facciamo lo stesso con l’altro gluteo.