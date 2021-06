In arrivo la proroga della TARI nel nuovo Decreto. Infatti, non solo l’IMU anche la TARI nel Decreto Proroga con novità sulle tariffe e regole. Ricordiamo che per l’IMU, la proposta prevede la cancellazione e il rimborso per chi ha già pagato e riguarda una determinata platea di contribuenti. Vediamo quali cambiamenti comporterà la nuova proroga per la TARI (tassa rifiuti).

Ci sarà fino al 31 luglio per approvare il nuovo regolamento TARI e le nuove tariffe. Infatti, anche per la tassa sui rifiuti, come per le altre proroghe fiscali, si conferma la proroga nel Decreto Legge.

Quindi, slittano per la TARI le scadenze del 30 giugno fino al 31 luglio. Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis ha previsto anche agevolazioni della tassa rifiuti per le attività economiche costrette a limitazioni a causa della pandemia o chiuse. Però, ancora non sono state comunicate le assegnazioni definitive che servono a bloccare i bilanci dei Comuni. Ed ecco perché è necessaria la proroga di un mese dal 30 giugno al 31 luglio per la presentazione delle delibere.

Proroga e riscossione fiscale

La proroga sarà inserita nel Decreto Legge che sarà approvato in settimana dal Consiglio dei Ministri. Il Decreto conterrà anche la proroga al 30 agosto del blocco della riscossione fiscale e con tantissime novità nel campo del lavoro. Inoltre, previsto un allargamento della platea dei beneficiari per il contributo a fondo perduto. Infatti, riguarderà le aziende che nel 2019 hanno fatturato fino a 15 milioni di euro. Tutte queste novità approvate confluiranno al Sostegno bis in veste di emendamenti.

Inoltre, previsto anche un nuovo bonus auto con un rifinanziamento con 680 milioni per la Nuova Sabatini.

Il Blocco della riscossione fiscale conterrà due mesi in più per pagare le cartelle esattoriali e il fermo delle attività di riscossione compreso i pignoramenti. Il termine dovrebbe slittare dal 30 giugno al 30 agosto. Una proroga attesa da tanti contribuenti che si trovano in difficoltà economica.