Per togliere l’odore di animali domestici in casa bastano questi 3 trucchi

Prendersi cura di un animale domestico è qualcosa di davvero indescrivibile. Solo chi ne ha uno può capire appieno cosa si provi a vivere a stretto contatto con questi esseri speciali.

L’amore con cui ricambiano le nostre attenzioni, infatti, ci riempie il cuore di emozione. I più diffusi nelle nostre case sono cani e gatti, per non dimenticare pesci d’acquario, cocorite, pappagalli, criceti e tanti altri.

I vantaggi di avere un amico a 4 zampe sono infiniti, ma c’è anche un unico svantaggio. Si tratta degli odori che questi rilasciano in giro per casa, e che sono impossibili da non avvertire appena varcato l’uscio.

La pelle del cane, ad esempio, produrrebbe molto sebo, ed è proprio questo ciò che potrebbe generare i classici cattivi odori. Per non parlare dell’alito del gatto, che si formerebbe anche a causa del suo cibo o della saliva. Insomma, per far fronte a queste situazioni, potrebbe tornarci utile conoscere qualche trucchetto per profumare la nostra casa.

Finalmente potremo tornare a respirare aria pulita, grazie ai metodi che scopriremo di seguito.

Per togliere l’odore di animali domestici in casa ecco cosa serve

Uno degli odoracci più comuni quando si ha un gatto in casa deriva dalla sua lettiera. Nel luogo in cui il nostro amico a 4 zampe fa i suoi bisogni, potrebbe crearsi un vero concentrato di germi e batteri.

Per eliminare il tanfo, potremmo pulire la lettiera con una pasta a base di bicarbonato. Sarà sufficiente togliere la sabbietta, e versare nel contenitore qualche cucchiaio di bicarbonato e un po’ d’acqua.

Creeremo così una sorta di pastella, da strofinare e poi risciacquare con cura. In questo modo elimineremo il fetore e puliremo bene la lettiera. Altrimenti potremmo utilizzare un metodo ancora più economico e molto utile per neutralizzare l’odore.

Purificatore d’aria aspira anche i peli

Un altro strumento per risolvere questo inconveniente sgradevole è il purificatore d’aria per animali. In sostanza, questo dispositivo agisce aspirando l’aria, filtrandola e rimettendola nuovamente nell’ambiente. Si tratta di una funzione, quindi, molto utile anche per chi soffre di allergie.

Alcuni purificatori, inoltre, non si limiteranno a filtrare l’aria, ma elimineranno anche i peli degli animali.

Oli essenziali per eliminare le macchie

Per pulire i pavimenti macchiati dai nostri animali domestici, invece, potremmo provare ad usare l’olio essenziale all’eucalipto. Grazie alle sue proprietà antisettiche, infatti, questo prodotto aiuterebbe a inibire la diffusione di germi e batteri. Dopo questa prima passata con l’olio essenziale, potremo procedere alla tradizionale pulizia dei pavimenti.

Infine, ricordiamo che, un validissimo metodo per neutralizzare gli odori in casa, è quello di far bollire in acqua calda dei chiodi di garofano. In questo modo, si diffonderà un buonissimo profumo, caldo e rigenerante, ottimo anche per togliere l’odore di animali domestici in casa.

