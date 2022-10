Come guidare in sicurezza sotto la pioggia e con la neve per chi ha paura

Quando le condizioni meteo sono avverse in genere è sconsigliato ed è sconsigliabile usare l’auto. Pur tuttavia, specie per i lunghi viaggi in macchina, la pioggia o la neve possono arrivare all’improvviso.

Ed in tal caso sono necessarie, prima di tutto, delle soluzioni e delle scelte preventive. Dalla presenza delle catene a bordo all’importanza di avere sempre il pieno in caso di code in autostrada.

Così come prima di partire occorre controllare sia le gomme, inclusa quella di scorta, sia, tra l’altro, il corretto funzionamento dei tergicristalli e dell’impianto di climatizzazione. Vediamo ora, specie per chi ha paura alla guida quando nevica o quando piove forte, quali sono le precauzioni da prendere al volante.

Come guidare in sicurezza sotto la pioggia o quando nevica o quando c’è una forte grandinata

Nel dettaglio, quando piove forte, e magari sta grandinando, oltre ad abbassare la velocità occorre mantenere un’ampia distanza di sicurezza dalla vettura che ci precede. In più, le luci anteriori anabbaglianti devono essere sempre accese.

Ed in caso di aquaplaning, anche se a bassa velocità, non si deve mai frenare altrimenti è molto alto il rischio di perdere il controllo della vettura. In più, l’aria calda deve essere sempre attivata al fine di evitare la formazione di condensa ai vetri della macchina. Ecco, quindi, come guidare in sicurezza sotto la pioggia.

Chi ritiene di avere delle scarse abilità al volante in genere ha una paura matta di guidare proprio quando le condizioni meteo sono avverse. Perché chi ha paura di guidare teme in questi casi di poter causare un incidente o perdere il controllo dell’auto. Pur tuttavia, seguendo le indicazioni sopra riportate, ed evitando di farsi prendere dal panico, tutti possono superare anche le fasi di guida con le avverse condizioni meteo.

Come si definisce la paura al volante e chi colpisce

Come stato patologico e spesso anche limitante e invalidante, invece, la paura di guidare si definisce come amaxofobia. Ed in genere colpisce chi non riesce nemmeno ad arrivare conseguire la patente. In quanto magari riesce a superare l’esame di teoria, ma poi al momento delle guide pratiche scatta il blocco psicologico legato proprio all’amaxofobia. Proprio perché, spesso anche a causa di una scarsa autostima, si ritiene di non essere capaci di guidare in città in mezzo al traffico. Ma anche di riuscire a parcheggiare in spazi stretti. Ed ancor di meno in autostrada dove le vetture sfrecciano a tutta velocità sulla corsia di sorpasso.

