L’inverno è caratterizzato da temperature molto basse, brina e gelate che rendono i nostri giardini neri e smorti.

Tuttavia i veri appassionati sanno che la realtà è molto diversa e che la natura è solamente a riposo in attesa di risvegliarsi in primavera.

Oltre alle piante spoglie, poi, ce ne sono alcune come i bucaneve che sanno donare meraviglia anche a giardini e balconi invernali.

Si tratta di piante dell’inverno che raggiungono il loro momento di gloria proprio in questo periodo dell’anno.

Oltre a quelli appena citati si possono ricordare anche la Skimmia e l’Amamelide. Non sono però le uniche dal momento che ce ne sono altre capaci di esplodere di colore nei mesi più freddi.

Tra questi troviamo il Crocus Vernus, la Iris Reticulata e la Coronilla Glauca.

Ecco 3 fiori resistenti al freddo da coltivare in giardino per una autentica esplosione di colore anche in inverno

I fiori dalle tonalità intense rendono il Crocus una delle piante favorite in inverno. Molti lo coltivano per ottenerne lo zafferano ma anche la bellezza di questo fiore lo rende apprezzabile.

Si tratta di bulbose perenni conosciute sin dall’antichità che tendono a fiorire nel periodo che va dalla fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

I colori dei fiori sono molto vari e passano dal viola con strisce bianche al giallo. Potranno essere coltivati in piena terra o in vaso. Il consiglio è quello di acquistarli in vaso per poi sistemarli in giardino una volta sfioriti.

Necessitano davvero di poche cure e, anno dopo anno, sapranno regalarci fioriture sempre più abbondanti.

Tra le poche richieste troviamo un buon drenaggio del terreno per evitare marciumi. Inoltre al Nord sarà perfetto sistemarli con esposizione molto soleggiata, al contrario meglio ombra nei posti dove in estate è molto caldo.

Non necessitano neppure di annaffiature, saranno sufficienti le piogge.

Iris Reticulata

Il secondo fiore di cui si tratterà è l’Iris reticulata che spesso arriva nei nostri giardini in maniera completamente spontanea.

I colori possono variare dall’azzurro al viola con sfumature molto belle e suggestive. I bulbi possono essere acquistati in vivaio nel periodo autunnale per essere, poi, messi a dimora in un luogo soleggiato o a semi ombra.

Mentre i bulbi in piena terra non necessitano di particolari cure né annaffiature diverso sarà per quelli in vaso.

Infatti, in questo caso si consiglia di procedere con regolari annaffiature durante il periodo che va da gennaio fino a maggio.

Coronilla glauca

Da ultimo la Coronilla glauca, un arbusto caratterizzato da piccole foglie e dalla fioritura invernale e primaverile. La crescita di questa pianta è molto rapida e necessita di poche cure.

I fiori di colore giallo e intensamente profumati sanno rendere meraviglioso qualsiasi giardino, anche il più triste.

Non ha bisogno di un particolare tipo di terreno e si adatta bene a tutto. Riesce, inoltre, a resistere bene al freddo invernale.