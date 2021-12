Il periodo natalizio è anche quello in cui in molti si mettono alla ricerca di piante belle e particolari per decorare casa.

I più opteranno per la classica Stella di Natale, per orchidee o per i ciclamini. Anche se si tratta di piante molto belle e di tutto rispetto ce ne sono anche altre da considerare. Un esempio potrebbe essere la Medinilla, il fiore dell’amore che conquisterà davvero tutti con la sua magnificenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra le altre piante da non disdegnare in questo Natale troviamo la Skimmia, un arbusto che può raggiungere il metro di altezza originario della Cina.

La crescita lenta e la facilità di coltivazione la rendono una pianta perfetta per essere sistemata in vaso o in piena terra.

Una delle poche piante che porterà colore anche durante il periodo invernale con le sue meravigliose bacche di colore rosso.

Ecco la pianta che resiste al freddo e vale oro per colorare di rosso giardini e balconi in inverno

La Skimmia è una pianta che ha poche necessità, tra queste è fondamentale sistemarla in un terreno dal pH acido.

Una pianta acidofila che può essere messa vicino ad azalee, rododendri o camelie. Si potrà decidere di sistemarle nello stesso vaso più piante o anche una per vaso. Il luogo perfetto per posizionare la Skimmia è una terrazza o un giardino esposto a Nord. Non necessita di prendere troppo sole dal momento che colpite dai raggi diretti le foglie tenderanno a bruciarsi.

Le bacche rosse ci rallegreranno fino alla primavera nonostante sia una pianta molto bella anche con il solo fogliame.

Perfetta per zone in cui l’inverno è freddo dal momento che resiste fino a dieci gradi sotto lo zero.

Sarà importante annaffiare questa pianta utilizzando acqua senza calcare, meglio se acqua piovana.

Tuttavia resisterà bene anche in caso di carenza di acqua e con poca concimazione. Per quanto riguarda la potatura non è necessaria o, meglio, è molto limitata.

Attenzione

Quando la si acquista, la Skimmia è ricca di bacche colorate ma pochi sanno che questo non si ripeterà l’anno successivo.

È necessario acquistare una pianta maschio e una femmina, da piantare vicine, per poter avere nuovamente le bacche. Nonostante sia difficile reperire le piante maschio in un vivaio o in un garden center ben fornito si potranno trovare.

Su siti come ad esempio Amazon è possibile trovare delle Skimmia Japonica a vari prezzi.

Il costo, infatti varierà al variare delle dimensioni della pianta, si va da 20 euro fino a più di 100 euro per quelle più grandi. Ecco, quindi, la pianta che resiste al freddo e vale oro per colorare di rosso giardini e balconi in inverno.