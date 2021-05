Siamo quasi giunti alla conclusione di un altro anno scolastico. Molti giovani sono in fibrillazione perché contano i giorni che li separano dalle tanto desiderate vacanze estive. Altri invece vivono un momento di preoccupazione in quanto si avvicinano i terribili esami di Stato. Per tutti gli studenti dell’ultimo anno delle classi superiori, questo è stato il terrore che più li ha accompagnati.

Ma anche gli studenti universitari sono soggetti ad esami con l’imminente sessione estiva. In questa occasione bisogna portare a casa il maggior numero possibile di materie per non finire fuori corso.

Alla base di tutto ciò semplicemente servirebbe adoperare il miglior metodo di studio possibile. Ma chi è a conoscenza del migliore metodo in assoluto? Per superare brillantemente gli esami universitari o l’esame di Stato è necessario prestare attenzione a questi metodi di studio che potrebbero fare al caso nostro.

Esistono tantissimi metodi che potrebbero aiutarci a superare le nostre difficoltà ed ottenere risultati eccezionali

In realtà non esiste la ricetta segreta che vale per tutti. Ogni studente nel corso della sua vita dovrebbe testare quale metodo di studio sia migliore in base alle sue capacità o inclinazioni naturali. Per superare brillantemente gli esami universitari o l’esame di Stato è necessario prestare attenzione a questi metodi di studio che potrebbero fare al caso nostro.

Molti utilizzano la memoria e tutte le tecniche ideali per fortificarla: la visualizzazione, che permette di collegare un particolare contesto ad un evento a noi caro. Oppure può essere utile la memoria fotografica per fissare nella nostra mente dati o concetti importanti. Ad esempio si posso usare evidenziatori di diversi colori, sottolineare con linee diverse i concetti fondamentali ecc.

C’è invece chi, grazie ad una memoria ferrea, riesce a memorizzare un quantitativo notevole di informazione. Più che una bravura si tratta di una dote naturale.

Altri invece sono più propensi a mettere nero su bianco tutto. Inoltre tendono a creare mappe concettuali, riassunti per avere uno schema mentale funzionale per la riuscita perfetta di ogni esame.