In pieno lockdown tutti eravamo costretti a vivere all’interno delle mura domestiche. Abbiamo rinunciato a tanto, per certi versi a molto. Di punto in bianco ci siamo ritrovati costretti a vivere in piena segregazione per la paura e per il timore di questa sconosciuta malattia che circolava e che mieteva vittime in maniera così rapida e sconvolgente. Ci siamo riscoperti panificatori, pasticcieri, artisti, musicisti, pittori, letterati ecc. Questo è stato uno degli aspetti positivi di questo lockdown forzato, a quanto pare superato, perché abbiamo coltivato una passione oppure perché ci siamo ritagliati un momento utile per staccare la spina dalla routine quotidiana.

Ecco l’alternativa rivoluzionaria al tradizionale aperitivo con gli amici nata durante il lockdown e i cocktail che hanno spopolato per la loro particolarità.

Anche l’ora dell’aperitivo con gli amici era stata cancellata ma i più furbi sono stati capaci di riprodurla perfettamente online.

Il web è stato veramente di supporto durante questo periodo tenebroso e di limitazioni dei contatti umani. Videochiamate, riunioni, meeting si sono spostati tutti all’interno di internet e questo infatti ci ha permesso di incontrare quotidianamente i nostri familiari lontani, i nostri amici, colleghi e tutti coloro ai quali teniamo.

Molti appassionati di aperitivi hanno anche reinventato il tradizionale rituale spostandolo sul web. La reazione è stata veramente eccezionale. Infatti in questo modo si poteva continuare a gustare un cocktail fai da te insieme a tutti i nostri amici.

Spazio alla creatività con i cocktail creati appositamente per ricordare il momento felice o difficile con un gusto e un’inventiva da veri barman

La notizia fa un po’ sorridere dato che in molti pensano che in questi momenti difficili ci sia poco da festeggiare. Ma gli amanti incalliti del famoso aperitivo non si sono di certo fermati a causa del virus. Tutto è stato spostato sul web e la creatività ha fatto da padrona. Alcuni hanno parlato di Quarantini, un Martini da gustare proprio attraverso i social durante la quarantena. Oppure si è sentito parlare del cocktail Quarantena realizzato con Bourbon, limone, Luxardo e sciroppo alimentare. Un mix perfetto di ingredienti per risollevare il morale durante ‘uscite’ virtuali con gli amici.

