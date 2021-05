Oggi la moda rappresenta una vera e propria rivincita per quelle persone che nascono con i capelli rossi. In Irlanda annualmente si svolge un raduno che coinvolge tutti coloro che sono nati con questa caratteristica rara. In Italia si stima che la percentuale si aggiri intorno all’1%. Il dono di nascere con una chioma rossa è raro, e se fino a qualche anno fa si tendeva a nasconderlo, quest’anno prepariamoci ad un’esplosione di colore. Infatti star e vip sfoggiano nelle foto dei social media capelli da favola, con colori che nessuno si aspettava. Scordiamoci le tinte scure e cupe per lasciare spazio a nuance calde e vive, dalle sfumature albicocca fino al rosso intenso.

Vediamo come esplode la moda dei capelli color ginger e apricot per chiome seducenti luminose e originali adatte a tutte le carnagioni.

Tonalità più gettonate

Come un vero trionfo della frutta, le nuance si ispireranno al colore dell’albicocca, della pesca, dell’ananas, dello zenzero, fino ad arrivare al castano caramello. Il segreto è partire dal colore naturale dei capelli per poi giocare con schiariture tono su tono. Per chi tende già al rosso il consiglio è osare con un colore acceso o ramato. Oppure si potrà creare un giusto mix tra il rosa e l’arancione. Tutte sfumature che devono illuminare e risaltare il viso e carnagione, il capello deve apparire sano e setoso, per dare un effetto radioso al sole. Dopo un anno di chiusura c’è tanta voglia di essere forse un po’ sopra le righe con disinvoltura e sensualità.

Carnagione e taglio

Per chi ha una pelle più scura andranno bene toni caldi tendenti all’arancione ed al ramato. Mentre chi ha un viso chiaro e pallido può applicare colori un po’ più freddi come il rosa. Se si sta pensando al taglio migliore, dipenderà dalla forma del viso, corto o lungo andrà bene comunque.

