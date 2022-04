La manipolazione psicologica è una delle tattiche più subdole utilizzate da molte persone senza scrupoli. Che avvenga in ambito lavorativo, personale o romantico, la manipolazione può lasciare cicatrici emotive profonde nella persona che la subisce. Spesso la persona che viene manipolata non se ne accorge fino a quando il danno è ormai fatto. In realtà, però, esistono diversi indizi che possono aiutarci a capire fin da subito se abbiamo a che fare con una persona manipolatrice che sta cercando di approfittare della nostra buona fede. Vediamo le caratteristiche più comuni che possono indicare un comportamento manipolatorio.

Fare leva sui sensi di colpa

La prima debolezza sfruttata da chi cerca di manipolarci è la nostra generosità. È per questo che un comportamento manipolatorio tende a fare leva sui nostri sensi di colpa. Un manipolatore potrebbe tentare di farci credere che se non cediamo alle sue richieste le conseguenze potrebbero essere gravi e che noi saremmo i responsabili. Questo avviene soprattutto quando abbiamo a che fare con un manipolatore nella vita privata.

Agire sempre con un doppio fine

Un manipolatore non fa mai qualcosa per noi senza un secondo fine. Potrebbe farci un favore per poi chiederne uno in cambio più tardi, o per farci sentire in debito nei suoi confronti, o per carpire informazioni su di noi.

Sono questi gli indizi che potrebbero farci capire che siamo stati manipolati emotivamente da qualcuno senza essercene accorti

Un altro indizio importante è il modo in cui un manipolatore ci chiede di fargli un favore. Generalmente all’inizio le richieste sono piccole e facilmente esaudibili, ma a poco a poco il manipolatore chiede sempre di più e noi spesso ci sentiamo a disagio a dire di no. Per esempio, potrebbe chiedere una piccola somma di denaro in prestito, e se gliela diamo, ne chiederà di più la prossima volta.

Un manipolatore cerca sempre di essere in una posizione di vantaggio

Un trucco tipico dei manipolatori è quello di non scoprire le proprie carte. Per esempio, chiederanno sempre la nostra opinione su qualcosa prima di esprimere la loro, o cercheranno di carpire informazioni su di noi in modo da individuare i nostri punti deboli per sfruttarli meglio.

Come difendersi da un manipolatore

Il metodo migliore per difendersi da un manipolatore è semplicemente di non interagire con lui o lei. Se non possiamo sottrarci, magari perché si tratta di un collega, cerchiamo di limitare al minimo i contatti e di non “abboccare all’amo” quando osserviamo un comportamento manipolatore. Prestiamo molta attenzione al suo comportamento, perché sono questi gli indizi che potrebbero indicarci che siamo alle prese con una persona che sta cercando di manipolarci.

