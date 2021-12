Gli spumanti sono le bevande che si associano maggiormente alle feste e alle occasioni felici. Quando si tratta di festeggiare, un bicchiere di spumante è quanto di più appropriato. Eppure, si tratta di un vino piuttosto costoso anche se si considerano i prezzi minimi da supermercato. Allo stesso tempo, ciò non vuol dire che dobbiamo rinunciarci, ma possiamo comunque goderci le nostre occasioni speciali facendo una scelta oculata. Basta scegliere i 3 migliori spumanti sotto i 15 euro con un ottimo rapporto qualità prezzo per Natale e Capodanno.

Le classifiche

Ogni anno, soprattutto in questo periodo, vengono stilate delle classifiche dai più grandi esperti per valutare gli spumanti migliori. Ad esempio, “Sparkle”, una importante guida edita da “Cucina&Vini”, dedicata agli spumanti, ne ha creata una per il 2021. La classifica completa presenta un buon numero di spumanti che hanno ricevuto il massimo dei voti in ogni Regione italiana. Qui ne riportiamo solo alcuni, come l’Alta Langa Riserva Cuvée 60 Mesi Brut 2012 (Gancia), Alta Langa Pas Dosé 2017 (Rizzi) del Piemonte oppure il Franciacorta Magnificentia Satèn 2017 (Uberti) in Lombardia.

Trento vince con tanti spumanti, come il Trento Riserva Cuvée dell’Abate Brut 2009 Abate Nero, come anche il Veneto. La lista continua, ma si tratta comunque di vini dal costo piuttosto elevato che si riferiscono a specifiche annate. Se siamo alla ricerca di prezzi più abbordabili, possiamo seguire la classifica proposta da “Dissapore”.

I 3 migliori spumanti sotto i 15 euro con un ottimo rapporto qualità prezzo per Natale e Capodanno

Fra gli spumanti presenti nella classifica di “Dissapore”, ce ne sono 3 che riescono ad offrire un’ottima qualità sotto un prezzo di 15 euro. Tutti prodotti con il metodo classico.

Cominciamo con il Franciacorta Brut Mosnel. Sicuramente appartiene a una delle zone più prolifiche di vini e spumanti del nostro Paese. Proprio per questo, può essere difficile orientarsi fra i mille prodotti offerti con questo titolo. Il Brut Mosnel è piuttosto dolce, ma soprattutto ricco di sapore. Qui emerge un po’ del terroir così evidente nelle bottiglie millesimate. Possiamo trovare questa bottiglia in vendita anche a 15 euro, per un massimo di 17.

Da provare è anche l’Oltrepò Pavese Anteo Brut a predominanza classica del Pinot Nero. Dopotutto, ci troviamo nella sua zona. Il suo gusto è strutturato e persistente, caratterizzato da una piacevole acidità. Lo troviamo in vendita con un prezzo medio che va dai 12 ai 14 euro.

Concludiamo la nostra lista con il Verdicchio extra Brut Nature Peruzzi. L’azienda è riuscita a creare uno spumante complesso, fortemente secco. Decisamente, questo tende più ad un leggero ma piacevole amaro, piuttosto che al dolce. Lo troviamo in vendita fra i 13 e i 15 euro.

