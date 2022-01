In casa ci sono sempre tante cose da pulire. Superfici di ogni tipo, tessuti e accessori per la casa tendono a sporcarsi spesso e per questo diventa necessario sapere come pulire ciascun elemento della nostra abitazione.

Oggi ci concentriamo in particolare su un accessorio che forse puliamo troppo poco, ovvero il ferro da stiro. Soprattutto la piastra, ovvero la parte inferiore del ferro, tende ad impolverarsi se non viene mai pulita. Inoltre, se i tessuti che stiriamo non sono perfettamente puliti, la piastra rischia di accumulare lo sporco del tessuto.

Il rischio più grande, inoltre, è legato all’accumulo di calcare. Fare una corretta manutenzione è necessario per assicurarsi che il nostro ferro continui a funzionare bene, scorrendo bene sopra i tessuti senza sporcare.

Scopriamo, quindi, come fare in modo facile e veloce. Come vedremo, per pulire in un attimo la piastra del ferro da stiro bastano due ingredienti ed una semplice mossa.

Ecco che cosa dovremmo fare

Innanzitutto, è bene procurarsi gli ingredienti giusti. Meglio non sbagliare prodotti, altrimenti si rischia di danneggiare la superficie della piastra. In commercio ci sono dei prodotti appositi che permettono di pulire in maniera accurata il ferro da stiro, ma sono più costosi e non naturali. Vediamo quindi le alternative che possono essere utili.

Ci sono vari ingredienti che possono funzionare, tra cui l’aceto, il versatilissimo ingrediente da cucina che funziona in tante situazioni.

Noi, però, consigliamo di usare il bicarbonato di sodio, che combinato con l’acqua può essere molto potente, anche in caso di macchie ostinate. Oltre al bicarbonato, poi, c’è un altro ottimo ingrediente che si può usare, ovvero il dentifricio. Basta spalmarlo un po’ sulla piastra e lasciare agire per qualche minuto, ed il ferro sarà come nuovo.

Abbiamo quindi visto quali ingredienti usare, ma che cosa usiamo fisicamente per pulirlo? Noi consigliamo una bella spugna da cucina, dalla parte morbida se si ha una quantità moderata di sporco e calcare, ma anche la parte più ruvida funziona bene. Non usiamo, invece, mai le spugne metalliche, perché potrebbero danneggiare il ferro da stiro.

Insomma, mettiamo un po’ di bicarbonato o di dentifricio sulla piastra e con pochi colpi di spugna calcare e sporco dovrebbero scomparire in breve tempo.

