Gli afidi sono attratti da molte piante. Come le rose, poiché vanno della linfa delle foglie e dei boccioli teneri. Proprio per questo costituiscono un pericolo per diversi ortaggi e fiori. Ci sono diversi modi per allontanarli, anche se è difficile liberarsene definitivamente. In molti non sanno neanche che per sbarazzarsi degli afidi delle piante bisogna dare la caccia anche a questi altri insetti.

Sono piccoli e neri, dotati di antenne e fanno il nido nel terreno o sugli alberi. Stiamo parlando delle formiche, altro incubo ricorrente di chi ha un giardino o un orto.

Le formiche allevano gli afidi

Sembrerà strano, ma queste due specie traggono reciproco vantaggio dalla loro presenza. Come abbiamo accennato, gli afidi sottraggono la linfa dalle piante. La usano per produrre la melata, un liquido gelatinoso zuccherino il cui sapore è molto apprezzato dalle formiche. In cambio della melata, queste ultime proteggono le uova degli afidi dagli attacchi dei predatori. Quando le temperature si fanno più rigide, le formiche consentono agli afidi di nascondere le proprie uova nel formicaio fino all’arrivo della primavera. Ma le loro interazioni non finiscono qui.

Le formiche arrivano al punto di massaggiare l’addome degli afidi con le proprie antenne per consentirgli di produrre ancora più melassa. Quest’alleanza formidabile è un pericolo per le coltivazioni ed è il motivo per cui per sbarazzarsi degli afidi delle piante bisogna dare la caccia anche a questi altri insetti.

Come liberarsi di formiche ed afidi

Abbiamo capito che per ridurre la presenza di afidi bisogna fare scacciare anche le formiche. Esistono diversi metodi per farlo e sono stati trattati innumerevoli volte sulle nostre pagine. Se la situazione è diventata ormai ingestibile, il consiglio è di ricorrere a degli insetticidi professionali prestando però attenzione se si allevano degli animali domestici nel giardino o nell’orto o se si utilizzano ricci e coccinelle. Il problema può essere arginato limitando i danni dalle piantagioni, ma è difficile risolverlo completamente.

Metodi alternativi per scacciare gli afidi: dirottare la loro attenzione

Se gli ortaggi sono la parte essenziale delle proprie coltivazioni, bisogna cercare di salvaguardarli il più possibile. Magari utilizzando dei fiori per dirottare l’attenzione degli afidi, come l’ortica da letame, i nasturzi o una lavanda. Anche se è importante tenere conto del fatto che si tratterebbe comunque di uno spreco, in quanto questi parassiti danneggerebbero le piante citate. Più che una soluzione al problema, è un modo per rimandarlo.