L’Italia è senza dubbio uno dei Paesi europei più in grado di riservare sorprese e stupire chi lo visita. Basti pensare agli stessi italiani che, l’estate scorsa, hanno scoperto molti luoghi bellissimi e affascinanti, rimanendo totalmente sorpresi dall’incanto e dall’atmosfera che, fino all’anno prima, in molti ricercavano solo al di fuori dei confini nazionali.

Le perle del sud

Se siamo alla ricerca di spiagge e paesaggi di mare da toglierci il fiato, di certo non si può non considerare un viaggio tra le regioni del sud Italia. Del resto, tra Campania, Puglia e Calabria, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Tutte queste, infatti, insieme ovviamente anche alle altre, regalano delle vere e proprie perle che, in molti casi, devono essere ancora scoperte da tanti.

Rocce maestose nel mare e acqua cristallina rendono questa spiaggia un tesoro imperdibile

Nel nostro viaggio tra i paesaggi più belli e affascinanti del bel Paese, oggi facciamo tappa in Calabria. Una regione con un grandissimo potenziale in termini di paesaggi e che ogni anno stupisce e fa innamorare moltissimi turisti italiani e stranieri. Andiamo quindi a scoprire come rocce maestose nel mare e acqua cristallina rendono questa spiaggia un tesoro imperdibile. Stiamo parlando di Pietra Grande, in provincia di Catanzaro. Non tutti infatti lo sanno, ma a pochi minuti dal capoluogo calabro esiste una spiaggia molto particolare.

Ciò che la rende così speciale è la presenza di un grande scoglio situato in mezzo al mare, a pochi metri dalla riva. Ciò che affascina di questo luogo è un panorama mozzafiato, che vede acqua trasparente e cristallina circondare una pietra imponente e maestosa. Grazie alla presenza di diversi lidi e costruzioni, inoltre, è anche possibile godersi questo panorama gustandosi un bicchiere di vino o un meritato aperitivo dopo una rilassante giornata in spiaggia. Giornata passata magari a prendere il sole o, per i più avventurieri, in acqua, a provare ad avvicinarsi quanto più possibile a questa pietra affascinante e suggestiva.