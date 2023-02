Per San Valentino ecco le idee regalo al top per quest’anno da fare anche all’ultimo minuto

L’approccio di San Valentino porta con l’ansia per il regalo perfetto. La festa delle coppie, che dovrebbe essere celebrata con gioia, può diventare un incubo per coloro che non sanno cosa regalare al proprio partner. Tuttavia, trovare il regalo giusto non è complicato, basta avere un po’ di fantasia, osservare il partner e seguire le tendenze attuali.

Quali sono le tendenze attuali? Quali regali sono più apprezzati? Anche in questo caso, la soluzione è semplice: acquistare una rivista di moda e cultura adatta al proprio partner e lasciarsi ispirare dai contenuti. Oppure, concentrarsi sulle sue passioni.

Per San Valentino ecco le idee regalo al top per chi vuole stupire il proprio partner

Quest’anno, evitiamo regali a basso costo. Non significa che dobbiamo spendere una fortuna, ma se facciamo un regalo anche di piccolo valore, scegliamolo tra i migliori della categoria. Ad esempio, se decidiamo di regalare un mazzo di fiori, non limitiamoci a 3 margherite, compriamo almeno 7 rose rosse o anche di più. Se decidiamo di festeggiare con una cena fuori, scegliamo un ristorante romantico di livello superiore rispetto a una trattoria.

Quindi, per San Valentino ecco le idee regalo per coloro che non hanno ancora deciso cosa fare. Uno smartwatch per lei o per lui è sicuramente uno dei regali più alla moda quest’anno. Seguendo la tecnologia, un altro regalo in tendenza e versatile è uno speaker wireless portatile. Inoltre, è molto utile anche per rispondere alle chiamate durante la guida senza tenere il cellulare in mano, che è un’azione vietata.

Regali per lui e per lei che vanno per la maggiore quest’anno

Un regalo trasversale per entrambi è una macchina da caffè moderna. Le ultime novità disponibili sul mercato sono non solo efficienti, ma anche compatte e dal design accattivante.

Se il regalo è per una donna, gli orecchini Swarovski sono un’opzione molto di moda. Sono più semplici da regalare rispetto ad un anello, in quanto non richiedono la conoscenza della misura, e meno impegnativi, ma comunque molto carini. Per l’uomo, invece, si può optare per un regola barba, se porta la barba. Questa tendenza è sempre più diffusa tra la popolazione maschile negli ultimi anni. Se invece preferisce radersi, si potrebbe considerare un rasoio elettrico, chiedendo consiglio a un amico o al commesso del negozio.

Un altro oggetto molto richiesto in questa stagione è lo zainetto. Gli zainetti sono diventati un accessorio di moda, che può essere indossato anche quando non si ha molto da trasportare. Le donne stanno sostituendo sempre più spesso la borsa con questo oggetto. Per chi si muove in scooter in città, lo zainetto è un elemento essenziale.

Altre alternative al classico regalo ma economicamente più impegnative

Perché non organizzare un week end romantico, prima o dopo San Valentino. In questa stagione si può andare in posti bellissimi a prezzi veramente stracciati e trascorrere 3 giorni indimenticabili. Si può rimanere in Italia ma anche andare all’estero. Magari trascorrendo tre giorni a Parigi per esempio, o in una delle grandi città europee, sfruttando costi dei voli a volte veramente cheap.