3 weekend romantici per San Valentino a prezzi eccezionali da prendere al volo il prima possibile

San Valentino si avvicina. E allora ecco alcune idee per trascorrere un romantico weekend in Italia, ma anche in Europa a prezzi strabilianti. Location pazzesche che renderanno questa ricorrenza in coppia indimenticabile e a prezzi davvero piccoli.

In fondo cosa c’è di più bello che trascorrere la festa degli innamorati insieme al proprio partner in un luogo unico e magico? Un posto romantico, magari insolito, per rilassarsi e farsi qualche coccola. Si può decidere di trascorrere in questo modo il weekend che precede la festa del 14 febbraio, che quest’anno cade di martedì. Oppure si può decidere di festeggiare il fine settimana successivo.

3 weekend romantici per San Valentino in Italia in location uniche e romantiche

Cosa c’è di più romantico di un castello medievale? L’Italia è ricca di palazzi e castelli antichissimi che sono stati trasformati in hotel. Qui si può dormire nelle stanze dove un tempo riposavano i cavalieri ma anche principi e principesse, re e regine. Per esempio il Castello di Oviglio, del XIII secolo, che appartenne anche alla Regina Cristina di Savoia. Oggi questo castello, tra il Monferrato e le Langhe, è adibito a location turistica. I fortunati che troveranno posto possono prenotare una notte nel weekend precedente o successivo al 14 febbraio spendendo circa 60 euro a persona.

Anche i laghetti montani sono davvero un luogo unico e romantico dove trascorrere un weekend di San Valentino. Il Lago di Braies, in Val Pusteria, è uno dei luoghi più amati dai turisti amanti della montagna. Qui non sarà difficile trovare strutture ricettive per trascorrere un fine settimana in mezzo al verde a prezzi economici. Per esempio, all’albergo Huber a Braies è possibile dormire 2 notti spendendo circa 100 euro a persona, colazione inclusa.

Volare in una città romantica in riva al mare per una festa degli innamorati da sogno

Chi ha a disposizione un fine settimana lungo, quindi con almeno 2 notti, può prendere in considerazione una città europea. In questa stagione volare costa poco, quindi sarà possibile trascorrere un weekend romantico in una capitale europea con una spesa contenuta. Potrà sembrare impossibile ma certe tratte europee potrebbero costare anche meno di 10 euro.

Per esempio, chi ama il mare e fosse in cerca di un anticipo di primavera inoltrata, potrebbe trascorrere 3 notti ad Oporto. Qui è possibile, per esempio, dormire nell’Hotel Seculo pagando attorno a 90 euro a testa per tre notti, con colazione inclusa. Per l’aereo, i biglietti andata e ritorno vanno da 70 a 150 euro a persona a seconda dell’aeroporto italiano di partenza. Con un po’ di ricerca sulle piattaforme dedicate ai viaggi sarà possibile spuntare la combinazione volo e hotel più conveniente.

Ai 3 weekend romantici per San Valentino si potrebbe aggiungere una quarta meta, in una delle belle città d’arte italiana. Per esempio si potrebbe andare a Firenze, dove oltre alle classiche bellezze si possono trovare luoghi poco conosciuti dai turisti ma davvero particolari e incantevoli.