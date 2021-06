Per salvare un’orchidea dalle foglie gialle basta questo concime naturale a costo zero

Le orchidee sono piante diffusissime nei nostri appartamenti. Spesso sono acquisti consapevoli mentre altre volte rappresentano il classico regalo per battesimi, compleanni o lauree.

Si tratta di piante abbastanza semplici da curare che possono regalare grandissime soddisfazioni anche se non hanno particolari abilità.

Per via di alcuni di questi errori, specialmente lasciarle esposte a correnti di aria, potremmo ritrovare alcune foglie gialle sulla nostra orchidea.

Potrebbe succedere anche sistemando le piante troppo vicine alla finestra. Si consiglia di distanziarle almeno mezzo metro soprattutto durante l’inverno.

Inoltre, una delle cause dell’ingiallimento delle foglie potrebbe essere legato all’eccessiva esposizione al sole. I raggi diretti, infatti, bruceranno e danneggeranno le foglie irrimediabilmente.

Un’altra delle cause potrebbe essere la scarsa fertilizzazione, per rimediare basterà concimare la pianta.

Foglie gialle

In molti si spaventano quando cominciano a vedere le foglie ingiallirsi, non è necessario cadere nello sconforto.

Infatti, potrebbe anche essere una questione fisiologica, è normale che le foglie giù vecchie secchino e cadano ad un certo punto.

Ovviamente il discorso sarà diverso nel caso in cui tutte le foglie della pianta cominciassero a ingiallire e deperire.

Non è necessario rimuoverle ma se, per una questione estetica, si preferisce farlo bisognerà fare attenzione a non rovinare la pianta.

Come rimuovere le foglie

Prendere la foglia gialla e strapparla a metà tirando entrambi i lembi lungo la nervatura centrale.

Una volta arrivati in fondo tirare una parte di foglia verso destra e una parte verso sinistra per staccarla.

La foglia si staccherà dalla base del tronco senza ferire o danneggiare la pianta. La parte della foglia rimasta attaccata all’orchidea seccherà e si staccherà per conto proprio dopo un po’ di tempo.

In alcuni casi però la foglia potrebbe risultare solo parzialmente secca. Anche in questo caso sarà possibile tirarla via utilizzando il metodo descritto o tirare solamente via la parte secca.

In questo modo la restante parte di foglia si rimarginerà e continuerà a vivere.

Per salvare un’orchidea dalle foglie gialle basta questo concime naturale a costo zero

Un concime naturale efficace sulle orchidee è rappresentato da un composto di acqua e tè verde. Per prepararlo sarà sufficiente lasciare in infusione cinque bustine di the verde in 600 ml di acqua bollente.

Lasciare raffreddare il tutto prima di sistemarlo in uno spruzzino e di spruzzarlo sul terriccio dell’orchidea dalle foglie gialle.

Sempre utilizzando il tè sarà possibile spargerne foglioline sul terriccio dell’orchidea.

Si è, quindi, visto che per salvare un’orchidea dalle foglie gialle basta questo concime naturale a costo zero.