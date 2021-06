C’è a chi non piace andare in palestra e chi non può permetterselo. Questo però non è un limite e sicuramente non è un motivo per rimanere sedentari. Il nostro corpo, ma anche la nostra mente, hanno bisogno di esercizio fisico per restare in forma. Palestra, nuoto, tennis, arrampicata, trekking, canoa, chi più ne ha più ne metta. Ogni sport è meraviglioso e fondamentale per la nostra salute fisica e mentale.

No alla palestra? Non scoraggiamoci, qualcosa si può sempre fare

Andare in palestra può effettivamente essere noioso a volte. Sempre gli stessi esercizi ripetitivi, da solo/a, o al massimo con un amico/a a chiacchierare. E così alcuni preferiscono fare altro piuttosto che andare i palestra. Questo però non deve scoraggiarci, buttarci giù. E non deve neanche essere una scusa per non fare niente. Tutti/e hanno la possibilità di fare movimento. Andare a correre non costa niente in termini economici, ed è un ottimo esercizio che tonifica il corpo. Oppure c’è sempre la nostra bicicletta, ottimo attrezzo per tonificare le gambe e rinforzare le ginocchia. E poi c’è lo yoga.

Non servirà andare in palestra per tonificarsi con questi esercizi di yoga

Lo conosciamo bene lo yoga, antichissima pratica indiana per il benessere fisico e mentale. In questi tempi sta andando sempre di più di moda, anche per il fatto che non serve nulla per iniziare a praticare. Inoltre negli ultimi anni i corsi introduttivi sono aumentati di numero e sempre più gente li frequenta.

Vediamo subito questi esercizi di yoga con i quali non servirà andare in palestra per tonificarsi.

Ci sono delle sequenze di posizioni che rendono la pratica fluida ed efficace. Una delle più famose è il saluto al sole, una serie di posizioni (asana) molto benefiche per la colonna vertebrale, i muscoli e tanto altro.

Un’altra serie di esercizi può essere questa. Dalla posizione dell’arciere ci stendiamo a terra con le gambe unite e la schiena e la testa ben appoggiate. Alziamo di qualche centimetro le gambe da terra e rimaniamo fermi per qualche minuto. Passiamo quindi alla posizione della locusta, per qualche minuto, del cobra e poi a quella dell’arco. Per concludere manteniamo qualche minuto la schiena e le gambe sollevate a candela. Una volta finita questa serie facciamo qualche esercizio di allungamento per sciogliere la tensione.