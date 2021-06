Questa volta la bussola ci conduce direttamente in Calabria, dove sorge un paesaggio mozzafiato.

Si tratta delle Valli Cupe presenti nel comune di Sersale, ai piedi dell’altopiano silano. Questa riserva ospita una ricca flora e fauna, cascate mozzafiato e itinerari da visitare almeno una volta nella vita.

La Redazione di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa spiega cosa visitare e come godere tutta la bellezza naturale di questa Riserva.

I Canyon delle Valli Cupe e la Riserva Naturale

Per visitare questo spettacolo della natura bisogna raggiungere il comune di Sersale a Catanzaro. Il luogo vanta cascate immerse nella natura, viste incredibili su gole e ruscelli in cui poter fare il bagno. La flora e la fauna sembrano quasi aver fermato il tempo in questo scorcio meraviglioso perfetto per chi desidera avvertire il contatto con la natura.

Suggeriamo di venire attrezzati con scarpe comode e acqua da bere.

Questo luogo incantato vanta alberi secolari e un clima molto mite. All’interno della Riserva ci sono i Canyon delle Valli Cupe, di Rupa, di Barbaro e così via. Si tratta di corridoi naturali in cui gli scorci di luce regalano uno spettacolo impensabile ai curiosi visitatori che provengono dai luoghi più diversi.

Questi spettacolari Canyon calabresi sono la fuga perfetta per gli amanti della natura

Nel sito troviamo anche diversi monoliti, come quello che ricorda alla vista la testa di un uccello e che sfiora i 20 metri di altezza.

Sempre nella Riserva, poi, sorgono piccoli borghi e antichi centri e monasteri.

Essa ospita circa ben 10 sentieri diversi e all’interno è possibile effettuare escursioni e visite guidate. La scelta degli itinerari dipenderà molto anche dal proprio livello fisico. Il consiglio è quello di verificare sempre prima le condizioni meteo e d’indossare abiti comodi e adatti alle condizioni climatiche del periodo della visita.

Come reperire le necessarie informazioni e raggiungere questo luogo

Il sito ufficiale della Riserva offre tantissime informazione anche sulle modalità per raggiungere questo luogo e sui principali luoghi di ristoro limitrofi.

Si tratta, insomma, di un vero spettacolo a cui gli amanti della natura dovrebbero assistere almeno una volta nella vita.

Ricordiamo che questa è solo delle tante meraviglie calabresi. Alle bellezza di questa regione bisogna per esempio aggiungere anche le “Maldive della Calabria”, un luogo unico per gli amanti del mare e del sole.

Ecco che abbiamo spiegato perché, secondo noi, questi spettacolari Canyon calabresi sono la fuga perfetta per gli amanti della natura anche durante le calde giornate estive.