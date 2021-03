Una delle scelte di arredamento preferite dagli italiani è quella di decorare il proprio appartamento con diversi tipi di piante. Si tratta veramente di un’ottima idea in quanto i benefici che possiamo giovare da alcuni tipi di vegetali sono tanti. Non soltanto perché l’aria sarà più respirabile e gli ambienti meno umidi, ma anche perché la nostra casa risulterà più colorata e accogliente. In base a che tipo di colori preferiamo e alle dimensioni che la nostra abitazione può permettersi di ospitare si potrà dunque scegliere la pianta ideale.

Un’estrema delicatezza

Certo dobbiamo sempre tenere a mente che, per quanto le utilizziamo come arredamento, non possiamo paragonare le piante a degli oggetti di mobilio. Sono esseri viventi e, come tali, necessitano una cura. Alcune si distinguono per essere alquanto indipendenti, mentre altre al contrario hanno bisogno di una cura meticolosa, in quanto dimostrano un’estrema delicatezza. Tra queste, figura in primis l’orchidea. Per questo, tra poco vedremo come curare le macchie nere sulle foglie delle orchidee in pochi semplici step.

Una cura preventiva

Come molti sapranno infatti le orchidee si distinguono per la loro bellezza ma anche e soprattutto per la loro incredibile fragilità. Basta veramente un niente per rischiare di farle ammalare e di conseguenza morire. Dunque, innanzitutto, è necessario attuare degli atteggiamenti preventivi e, in seguito, conoscere come intervenire quando possibile. Per questo scopriamo come curare le macchie nere sulle foglie delle orchidee in pochi semplici step. Difatti se non stiamo attenti soprattutto su quanta luce far arrivare a queste piante e a quanta acqua utilizzare per nutrirle, ci troveremo ad affrontare delle conseguenze. Come, appunto, la comparsa di macchioline nere sulle foglie, possibile segno di un attacco batterico. In questo caso la prima cosa da fare è capire se queste macchie sono possibili da rimuovere.

Facciamolo cercando di levarle aiutandoci con le unghie. Se è possibile allora disinfettiamo un pezzo carta e sfruttiamo quest’ultimo per eliminare tutti i segni neri. Così facendo avremo eliminato il problema, seppur in superficie. A questo punto quindi è necessario creare le condizioni per evitare che l’infezione prosegua o, peggio ancora, si aggravi. Quindi proteggiamo l’orchidea mettendo il vaso che la contiene su un sottovaso a cui avremo aggiunto precedentemente acqua e argilla. Quest’ultima infatti riesce ad assorbire l’umidità, uno dei principali nemici delle orchidee. Oltre a questo facciamo attenzione alla luce e a non irrigare eccessivamente la pianta, che dovrebbe in questo modo avere le carte in regola per sopravvivere. Dunque ecco come curare le macchie nere sulle foglie delle orchidee in pochi semplici step.