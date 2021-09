A volte può capitare che quando ci avviciniamo alla nostra pianta del cuore per innaffiarla notiamo che qualcosa non va.

Le foglie sono perfette, verdi e luminose, senza neanche un rametto secco.

E, difatti, il problema non è lì ma nel terriccio dove si è formato un sottile strato bianco e peloso di muffa, davvero brutto da vedere.

Pensiamo, allora, che a breve vedremo morire la nostra pianta e che non potremo fare più niente per salvarla.

Ma non è così. Abbiamo diverse armi a nostra disposizione non solo per sconfiggere quest’odiosa muffa ma anche per non vederla ricomparire più.

Infatti, in questo articolo scopriremo come eliminare definitivamente la muffa sul terriccio delle piante con questi 3 stupefacenti rimedi naturali poco conosciuti.

Non sempre è un dramma

Partiamo, innanzitutto, da una buona notizia.

Infatti, gli esperti del settore, nella maggior parte dei casi, ci tranquillizzano in caso di muffa sul terriccio delle nostre amate piante.

Sembrerebbe che, spesso, questa muffa bianca e pelosa non intacchi la salute della pianta e sia più che altro un brutto dettaglio estetico.

Detto questo, però, non dovremmo mai sottovalutare il problema e dovremmo sempre richiedere il parere di un esperto.

E, infine, dovremmo sempre procedere alla sua rimozione.

Le possibili cause della muffa sul terriccio e come evitarle

Passiamo, ora, ad indagare quelle che potrebbero essere le due possibili cause della formazione della muffa sul terriccio.

In primo luogo, questa si potrebbe formare a causa della decomposizione di materiali organici.

Per esempio, le parti morte della pianta che si possono accumulare sul terriccio, come foglie o piccoli rametti.

In questo caso, il consiglio è quello di tenere la pianta sempre ben pulita.

Un’altra causa, infine, potrebbe essere legata sia ad un eccesso di acqua sia ad una scarsa esposizione luminosa.

Le cose da fare, allora, potrebbero essere sia annaffiarla di meno sia posizionarla in un ambiente più luminoso.

Come eliminare definitivamente la muffa sul terriccio delle piante con questi 3 stupefacenti rimedi naturali poco conosciuti

Tuttavia, se non siamo riusciti a prevenirla in tempo, vediamo come eliminarla definitivamente con 3 rimedi naturali.

Per farlo dovremmo utilizzare degli alimenti che tutti solitamente abbiamo nelle nostre case.

Questi sono gli antimicotici naturali più famosi e cioè dei prodotti in grado di sconfiggere ed eliminare i funghi, famiglia a cui appartengono le muffe.

Andiamo a scoprire quali sono e come utilizzarli.

Il primo è il limone ed in particolare il suo succo.

Dopo aver spremuto un paio di limoni con uno spremiagrumi, dovremmo versare il succo ben filtrato direttamente sul terriccio della pianta.

Il secondo è, invece, la cannella.

In questo caso, dovremmo prima pulire la pianta eliminando la parte superficiale del terriccio con la muffa.

E, poi, dovremmo sostituirlo con uno strato nuovo ma mescolato alla cannella in polvere per evitare che la muffa ricompaia dopo poco.

Infine, l’ultimo rimedio naturale sarebbe uno spicchio d’aglio da tagliare a pezzettini e inserire direttamente all’interno del terriccio.

