Un orto senza erbe aromatiche è un po’ come un albero privo di foglie. Più spoglio e meno bello da vedere. Non a caso queste piantine sono ormai presenti nelle case di tutti e sono indispensabili per arricchire tantissime ricette.

Tra le più diffuse e conosciute vi è senz’altro il rosmarino. Vivo e rigoglioso nel periodo estivo, dà un tocco di classe all’esterno della casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ora che siamo nel bel mezzo dell’autunno, però, la nostra piantina potrebbe risentire del calo delle temperature. Le gelate e il forte vento potrebbero metterla a dura prova e darle il colpo di grazia.

Nel caso tenessimo il rosmarino in vaso, dovremmo pensare di portarlo immediatamente in casa. Con le giuste cure, dovremmo riuscire a mantenerlo sano per i prossimi mesi. Se lo abbiamo interrato in giardino, invece, dovremmo adottare alcune astuzie per permettergli di sopravvivere in inverno.

Per fortuna, per salvare il rosmarino da freddo e vento bastano 2 semplici mosse dei vivaisti che sveleremo proprio in questo articolo.

Cosa fare con il vaso

Chi ha disposto in vaso il rosmarino, come abbiamo detto, dovrebbe innanzitutto portarlo dentro casa. Questo permetterà di offrirgli riparo dal clima esterno troppo rigido.

Fatto questo, dovremmo pensare alla posizione migliore per tenere la piantina. Ricordiamoci che un po’ di luce è fondamentale alla sopravvivenza.

Per questo, la veranda potrebbe rivelarsi uno dei luoghi migliori. In alternativa, potremmo pensare al garage, a patto che le temperature si mantengano sopra lo zero anche la notte.

Durante la cura, cerchiamo di concedere alla nostra pianta delle innaffiature regolari, senza abbondare. Nebulizziamo regolarmente la chioma per mantenerla umida.

Per salvare il rosmarino da freddo e vento bastano 2 semplici mosse dei vivaisti

Qualora avessimo scelto di interrare il rosmarino, non dobbiamo comunque disperare. Anche in questo caso possiamo difenderlo dai rigori invernali con qualche astuzia.

La prima opzione consiste nell’offrire alla piantina un buon riparo che la tenga al sicuro dagli agenti esterni. Potremmo pensare di coprirla con un apposito strato di tessuto non tessuto.

In questo modo dovremmo garantirle una temperatura più alta e un riparo dalle ventate. Assicuriamoci di coprire totalmente la pianta e che non vi siano degli spazi dai quali possa passare l’aria.

L’alternativa anti-meteo

La nostra seconda opzione riguarda un’operazione di grande importanza per la pianta: la pacciamatura. Prima di tutto, però, dovremmo pensare di potare i rami.

Con delle cesoie pulite recidiamo attentamente gli steli. Fatto questo iniziamo a ricoprire il terreno attorno alla pianta con del pacciame. Vanno bene pezzi di corteccia, paglia o trucioli di legno.

Questa azione garantirà una temperatura accettabile del terreno, proteggendo le radici e bloccando la crescita delle erbe infestanti. E il nostro rosmarino ringrazierà.

Per approfondire potrebbe interessare come proteggere la pianta del limone con una semplice astuzia.