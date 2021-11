Ecco quali sono gli alimenti poco calorici da mangiare per un momento di dolcezza prima di un bel sonno profondo e riposante

Quante volte la sera, mentre siamo seduti sul divano, ci viene quella gran voglia di divorare una teglia di tiramisù? Oppure di gustarci una bella cioccolata calda mentre guardiamo Netflix. Anche se abbiamo mangiato da un’ora o qualcosa in più, la voglia di dolce prima di concludere la giornata ci sta sempre. L’unico problema è che non dobbiamo esagerare. Per prima cosa perché più mangiamo a ridosso del coricarsi a letto, più faticosamente digeriamo quello che viene ingerito.

Inoltre l’apporto calorico che assumiamo con questi cibi, specie se sono troppo golosi, non viene bruciato perché non facciamo movimento. Questi due appunti però non devono impedirci di fare uno spuntino pre-nanna, perché ci sono tante soluzioni che, sebbene più dietetiche, non perdono la gustosità. Basterà evitare di farsi tentare dai cibi spazzatura. Ecco allora quali sono gli alimenti poco calorici da mangiare per un momento di dolcezza prima di un bel sonno profondo e riposante.

Se siamo team cioccolato possiamo creare soluzioni con ingredienti sani ed evitare i prodotti pronti del supermercato

Se siamo dei classici amanti di latte e biscotti, cerchiamo di scegliere bene i nostri ingredienti. La classica tazzona di latte caldo, in cui inzuppare e veder sgretolarsi i biscotti secchi, si può fare eccome, ma vediamo quali biscotti scegliere. Optiamo per quelli di riso secchi e uniamoli al latte di cocco caldo. Il latte di cocco ci aiuterà ad aumentare la dolcezza di questo spuntino.

Se invece siamo team cioccolato da una vita, e potremmo vivere di cacao in tutte le sue forme, l’ideale è questa combo. Latte di avena con cioccolata fondente e cacao amaro. Il tutto mixato e scaldato al microonde. Ne verrà fuori una specie di cioccolata calda sana ma comunque golosa! Cerchiamo di consumare le cioccolate calde fai da te ed evitare altri prodotti del supermercato, che rischiano di essere pieni di zuccheri e dolcificanti artificiali

Un’altra idea cioccolatosa può essere yogurt greco o yogurt di soia e cacao amaro in polvere. Il cacao amaro amalgamato con lo yogurt greco ci darà l’idea di gustare una soffice crema al cioccolato. Oppure possiamo sciogliere due quadrettini di cioccolata fondente a stecca e unirli allo yogurt freddo. Il contrasto sarà spaziale.

Gli amanti della tisana hanno le porte aperte. Le tisane drenano, idratano e sono ricche di benefici grazie alle erbe aromatiche da cui sono composte. Ma c’è un modo per renderle un pochino più briose: accompagnarle con qualcosa da mangiare. Un’idea potrebbe essere una ricottina con aggiunta di miele. La ricotta è un formaggio magro, che si presta sia alla colazione che ad un dolce che ad un semplice dopo cena. Non dolcifichiamola con lo zucchero, bensì con del semplice miele. Possiamo anche optare per un budino alla vaniglia.

Se invece siamo dei grandi consumatori di frutta secca, possiamo scegliere queste due opzioni. Latte di mandorla caldo con fiocchi di avena assieme a delle nocciole. Possiamo anche scegliere di fare un caldo porridge senza esagerare con le porzioni, e tritare le nocciole per concludere con una spolverata sopra. Oppure latte di riso e cereali integrali con delle noci in accompagnamento.