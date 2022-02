La ricerca di una casa dove abitare può essere un’impresa difficile. Trovare l’appartamento che fa per noi, adatto alla famiglia o alla vita da single, può richiedere molto tempo e tante energie. Ma quando si pensa di aver trovato quello perfetto, ecco che i costi di utenze e condominio ci spaventano.

Inoltre, nella gran parte dei casi, si richiede d’impegnare una buona parte del proprio reddito. Pensiamo a quanto questo gravi sui genitori nel caso degli affitti per studenti. Anche affittare un locale è un investimento, per questo è necessario scegliere l’opzione più conveniente. Ma come è possibile ottenere tutto ciò?

Per risparmiare sull’affitto di casa e su tasse si possono seguire delle semplici regole escogitate da esperti del settore immobiliare. In questo articolo analizzeremo le più efficaci. Vedremo che seguendole, in poco tempo troveremo la casa che fa per noi senza svuotarci le tasche.

Le spese condominiali

Quando si affitta un appartamento, le prime questioni da discutere riguardano le spese. Quando si decide di vivere in un edificio con più appartamenti, le spese condominiali rappresentano una grossa spesa. Nei casi migliori, queste partono da 1.000 euro l’anno. Ecco perché è fondamentale informarsi prima di firmare qualsiasi contratto d’affitto. È bene anche capire di che tipo di impianti è dotato l’immobile. Nei condomini la formula più conveniente è quella degli impianti di riscaldamento centralizzati dotati di valvole termostatiche.

Inoltre, è bene sapere che l’ascensore verrà pagato in misura maggiore da chi abita ai piani più alti. Solitamente questo aumenta notevolmente la spesa. In alcuni casi, dunque, una casa indipendente può essere un’opzione migliore. È facile trovarne di convenienti e nuove sia nei grandi centri urbani che in quelli piccoli.

Per risparmiare sull’affitto di casa e su tasse e spese di condominio bastano 4 facili regole intelligenti

Parlando di piccoli centri urbani, è chiaro che, rispetto alle grandi città, offrano opportunità di affitto migliori e a prezzi molto più bassi. La tendenza a cercare la casa vicino al posto di lavoro pare essere diminuita a causa dei prezzi esorbitanti. Al contrario, basta dare un’occhiata nell’hinterland per trovare occasioni con prezzi a ribasso anche del 30%.

Inoltre, mai scegliere case vecchie, con impianti obsoleti e infissi rovinati. Un risparmio dell’affitto non ci proteggerà da bollette altissime a causa della dispersione energetica. Un’altra possibilità fruttuosa, anche se non sempre possibile, è quella del subaffitto. Questa formula permette di dividere il canone a metà, così come consumi e spese condominiali. Tuttavia, il subaffitto è legale solo se previsto da contratto.

