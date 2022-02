Direttamente da un grande chef italiano ecco un primo piatto dall’aspetto e gusto strepitoso facile da fare che celebra il Carnevale

Recentemente, abbiamo parlato del pranzo della domenica. Giornata dedicata alla famiglia, soprattutto dal punto di vista culinario. Abbiamo consigliato un menu, sia di pesce che di carne, tra i più buoni e sfiziosi, ma al contempo leggeri per mantenere la linea.

Grazie ai programmi dedicati alla cucina, abbiamo imparato anche i piccoli segreti degli chef più famosi. Sicuramente, gli appassionati di cucina staranno ore ed ore alla ricerca delle pietanze più elaborate, con ingredienti di altissima qualità. Eppure, anche gli ingredienti a basso costo possono essere esaltati. Ciò che fa la differenza è l’abbinamento tra ingredienti.

Per esempio, un abbinamento particolare è il cosiddetto “mare e monti”. Nella tradizione italiana, il “mare e monti” è diventato talmente famoso che, ormai, non è più trattato come se fosse un piatto “straordinario”, nell’accezione legale del termine.

I piatti “mari e monti” sono composti da frutti di mare, insieme a funghi, tartufi, piselli, patate e così via. Uno dei piatti più famosi, che rientra in questa categoria, è la pasta patate e cozze, tipica della cucina pugliese.

Come si nota, le verdure in generale esaltano il sapore del pesce. Ma se ad esaltare il pesce vi sia un altro ingrediente del tutto inaspettato? Direttamente da un grande chef italiano, oggi presentiamo una sua ricetta davvero sbalorditiva, e il connubio “mare e monti” è più evidente che mai.

Farfalle con guanciale e cozze

In una nota trasmissione televisiva, lo chef Michele Farru celebra il Carnevale con una ricetta davvero super. Si tratta delle farfalle arlecchino con guanciale e cozze. Lo chef ha proposto delle farfalle fresche e colorate, non semplici da fare. Per questo, se crediamo di non farcela con la realizzazione della pasta fresca, consigliamo di acquistare quella del supermercato. Ma la parte del piatto più sbalorditiva e gustosa è, sicuramente, il condimento.

Gli ingredienti sono:

500 g di cozze;

10 fette circa di guanciale;

300 g di pomodorino ciliegino;

un cipollotto;

uno spicchio d’aglio;

foglie di basilico;

olio extravergine d’oliva q.b;

pepe q.b;

sale q.b.

Direttamente da un grande chef italiano ecco un primo piatto dall’aspetto e gusto strepitoso facile da fare che celebra il Carnevale

Prendiamo una padella, fuoco basso, versiamo dell’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Lasciamo soffriggere leggermente e aggiungiamo le foglie di basilico. Dopo aver lavato e spurgato per bene le cozze, inseriamo in padella, chiudiamo con il coperchio e aumentiamo la fiamma.

Nel frattempo, tagliamo a strisce le fette di guanciale, tagliamo il cipollotto e mettiamo dell’acqua in una pentola. Portiamo ad ebollizione e scottiamo leggermente i pomodorini, che andremo a pelare. Prendiamo un’altra padella, mettiamo il guanciale e il cipollotto e facciamo dorare.

Dopo che le cozze si saranno schiuse, aggiungiamole alla padella con il guanciale, insieme ai pomodori precedentemente tagliati a metà, nonché il sale e il pepe. Il condimento è pronto. Non ci resta che portare ad ebollizione dell’acqua, salarla e aggiungere la pasta. Una volta cotta, versiamola nella padella e amalgamiamo il tutto. Attenzione a non buttare l’acqua di cottura della pasta perché vale oro per queste 3 funzioni.