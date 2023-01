Un'ulteriore fase rialzista non è scontata per i mercati-proiezionidiborsa.it

Il mese di gennaio vede scadere il primo setup annuale in data 31 gennaio. Questo sarà probabilmente un punto di arrivo di breve termine. Al rialzo o al ribasso? Da quel livello temporale e di prezzo potrebbe dispiegare effetti fino al 6 marzo, successivo cluster di prezzo e tempo. Ora non è scontato per i mercati azionari il rialzo fino al 31 gennaio. Vedremo nei prossimi paragrafi come regolarsi.

Partiamo dal breve termine.

Alle ore 15:50 della giornata di contrattazione del 23 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.102

Eurostoxx Future

4.143

Ftse Mib Future

25.795

S&P 500 Index

3.991,09.

La giornata fino ad ora è stata laterale rialzista, dopo che nella scorsa seduta si era formata una barra verde. Cosa attendere da ora in poi?

Da mercoledì scorso sul time frame giornaliero si è formato uno swing ribassista che ad oggi non è ancora rientrato. Wall Street invece nella seduta di venerdì ha dato il via a un forte rimbalzo. Vedremo se oggi continuerà o meno, e se confermerà quel movimento. Le nostre analisi si basano su un principio della fisica: se c’è un movimento in corso questo tenderà a durare fino a quando non si assisterà a un trend contrario. Per questo motivo, siamo molto cauti.

Non è scontato per i mercati azionari il rialzo fino al 31 gennaio: i livelli da monitorare con grande attenzione

Pertanto continuiamo a monitorare i seguenti supporti:

Dax Future

15.005

Eurostoxx Future

4.132

Ftse Mib Future

25.640

S&P 500 Index

3.937.

E poi anche le resistenze:

Dax Future

15.195

Eurostoxx Future

4.166

Ftse Mib Future

25.970

S&P 500 Index

4.015.

Fra questi livelli si decideranno le sorti dei mercati almeno fino al 31 gennaio. Il quadro tecnico quindi è contrastato, e dovrebbe decidersi fra oggi e domani.

Ti potrebbe anche interessare questo articolo

Per guadagnare più del 3% meglio spostare i soldi su buoni postali o BTP, azioni o Bitcoin o conto deposito?