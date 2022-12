Ecco come cucinare le fettine di carne e rimediare a 5 errori in cucina con i consigli degli chef

Chi cucina ogni giorno per professione o a casa per nutrire sé e la sua famiglia può commettere errori. Per fortuna alcune volte si può rimediare con qualche trucchetto. Ora vedremo come evitare di cuocere male la fettina di carne e come recuperare dei piatti.

Nella nostra alimentazione quotidiana ci sono dei cibi che possiamo mangiare anche crudi, come la frutta e alcune verdure. Altri hanno necessità della cottura. Possiamo usare pentole, padelle, teglie per cuocere sui fornelli o in forno. Sono ormai molto diffusi anche i piani a induzione. Tra i secondi si può scegliere di preparare la semplice fettina di carne. Purtroppo può accadere che si cuocia troppo e risulti dura. Potremmo evitare questo spiacevole errore in questo modo.

Ecco come cucinare le fettine di carne e rimediare a degli errori

Quando prendiamo la fetta di carne dal frigorifero mettiamola su un piatto in modo che si stemperi. Scoliamo l’eventuale residuo di liquido e asciughiamola con una carta assorbente. Ora potremmo massaggiarla con un filo d’olio e, se si vuole, aggiungere un pizzico di sale e delle erbe aromatiche tritate.

Nel mentre accendiamo il fornello e facciamo riscaldare una padella antiaderente per qualche minuto. Adagiamo poi la carne e giriamola più volte fino alla cottura voluta, senza allontanarci.

Se per caso abbiamo cotto troppo una bistecca, facciamo un sugo con della salsa di pomodoro e i soliti aromi. Appena vediamo che comincia a sobbollire tagliamo la carne dura in più pezzi. Versiamoli nel sugo e lasciamo cuocere. Passando i minuti dovrebbe ammorbidirsi un poco.

Quindi, ecco come cucinare le fettine di carne e rimediare a una bistecca un po’ dura.

Altri consigli utili

Di solito quando serviamo la carne l’accompagniamo con un contorno. Se abbiamo messo troppo sale nell’insalata, un trucchetto sarebbe quello di aggiungere delle patate bollite.

Un altro metodo che potrebbe servire è quello di mescolare l’insalata con pezzetti di frutta. Ad esempio vanno bene avocado, mele e melone.

In molte preparazioni in cucina si usa l’aglio intero o tritato. Potrebbe accadere che in un piatto il suo sapore risulti troppo forte. In questo caso si dovrebbe aggiungere un altro ingrediente. Parliamo del prezzemolo. Basterà tritarne un po’ e unirlo agli ingredienti per migliorare la pietanza. Per smorzare il forte sapore dell’aglio sarebbero utili anche coriandolo, salvia, chiodi di garofano e funghi.

Come risolvere 2 fastidiosi inconvenienti in cucina

Quando prepariamo budini, cupcakes e muffin usiamo di solito degli stampini. Può succedere che al momento di servire questi dolci non riusciamo a tirarli fuori dalla formina. Forse l’abbiamo unta poco con il burro o l’olio. Vediamo come procedere.

Facciamo bollire dell’acqua in una pentola e mettiamo i dolcetti in freezer 60 secondi. Poi adagiamoli sull’acqua calda, tiriamoli fuori e proviamo a staccarli.

Nel fare il purè forse abbiamo dosato male gli ingredienti o ci siamo distratti. Il risultato è un purè ammassato e duro, il contrario di quello morbido che volevamo. Il primo istinto forse è quello di aggiungere dell’acqua. Invece la soluzione sarebbe un’altra.

Mettiamo a scaldare un po’ di latte in un pentolino. Ora versiamolo a filo nel purè, mescolando. In questo modo il nostro contorno si potrà recuperare.