D’inverno lo usiamo spesso e volentieri perché ci aiuta a preparare cibi e pietanze calde e saporite, infatti il forno è uno degli elettrodomestici più usati. Spesso risolviamo la preparazione di una cena veloce riscaldando in forno le pietanze della sera prima o una veloce pizza. Usarlo in continuazione però incrementa i costi e il nostro portafoglio potrebbe risentirne. Per risparmiare energia elettrica nelle bollette ecco 4 metodi per usare al meglio il nostro forno.

Utilizzare bene il calore del forno

Uno dei rimedi più pratici e saggi per non consumare eccessivamente l’energia elettrica in casa consiste nell’accendere il forno un momento prima dell’uso effettivo.

È vero, ed è anche altamente consigliato, che l’accensione del forno avvenga per tempo per permettere alle pietanze di cuocere in un ambiente già pronto e riscaldato. Ma è anche vero che accendere molto tempo prima l’elettrodomestico va a incidere fortemente sui costi complessivi. Quindi anticipare l’accensione del forno è utile, ma il tempo non deve essere né eccessivo né prolungato. Dovremmo imparare a dosare bene anche la funzione tempo se vogliamo risparmiare sui costi.

Altro metodo da utilizzare è quello di spegnere il forno poco prima che la cottura dei nostri piatti sia ultimata. Infatti, il forno continuerà a funzionare per i successivi 20 minuti e non dovremmo quindi ricordarci di spegnerlo a ridosso della fine.

Approfittiamo degli ultimi minuti anche per riscaldare piatti e pietanze che fanno parte della nostra cena senza andare ad accendere i fornelli. Questo abbatterà ulteriormente anche i costi del gas. Ricordiamoci di non aprire lo sportello prima del tempo, così il calore non si disperderà inutilmente.

Per risparmiare energia elettrica nelle bollette ecco 4 metodi per usare al meglio il nostro forno

È importante, poi, utilizzare le pentole giuste. Dobbiamo infatti sapere che l’utilizzo di pentole in metallo non contribuirà al risparmio. Sarà preferibile utilizzare teglie e pirofile in vetro o in ceramica. Utilizzando questi piatti di cottura potremo risparmiare anche sulla temperatura e potremmo abbassare di almeno dieci gradi il termostato.

I cibi cucinati saranno non solo più gustosi, ma si cuoceranno in minor tempo con grande risparmio sui nostri conti casalinghi.

Infine, non facciamo uso di alluminio e affini. Infatti, l’utilizzo della pellicola di alluminio non farà traspirare bene il calore impedendo una rapida cottura dei piatti. È sempre preferibile un contenitore come quelli già sopra citati per ottimizzare la cottura dei nostri piatti.