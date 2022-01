Quando abbiamo bisogno di preparare un pasto veloce che magari sia un piatto unico ricco di nutrienti, verdure e carboidrati, la pasta al forno fa al caso nostro. Sul nostro territorio nazionale esistono tante varianti di questo gustosissimo piatto. Basta avere un po’ di fantasia e una soluzione su cosa mettere in tavola si trova facilmente. Vi consigliamo cosa mettere nella pasta al forno risparmiando tempo e denaro e stupire tutti con queste ricette.

Un grande classico

La pasta al forno della domenica è un grande classico. Con ragù e besciamella come ingredienti cardine il piatto diventa unico e irripetibile. Ma non sempre abbiamo il tempo giusto per preparare tutto a puntino. Inoltre, le brave massaie devono far quadrare i conti, non sprecare gli avanzi e riutilizzare la stessa pietanza. Spesso è una comodità trovare un modo geniale di mixare gusti e alimenti avanzati. Spesso una necessità. Mentre la pasta cuoce e si porta a completa cottura, possiamo tirare fuori dal frigo l’avanzo della sera prima e rimescolare il tutto.

Le verdure grigliate non condite sono una salvezza per fare una pasta saporita e gustosa dell’ultimo minuto. Aggiungerle alla pasta al dente, sbattere un uovo e abbondare con il formaggio filante. Non è necessario fare degli strati, ma basta mescolare con energia e porre tutto dentro una teglia. Gratinare secondo necessità e gustare la pasta calda. Le verdure, di qualunque tipo esse siano, non devono mancare nella nostra dieta e possiamo quindi sbizzarrirci nel mescolare quelle di stagione ai vari tipi di pasta: dalle penne ai tortiglioni.

Cosa mettere nella pasta al forno risparmiando tempo e denaro e stupire tutti con queste ricette

Anche la salsiccia e la carne avanzata rappresentano un ottimo condimento per ottenere una gustosa pasta al forno. Meglio però che la salsiccia o luganega della sera prima sia accompagnata solamente da besciamella o ricotta. Il contrasto tra i due sapori renderà questo piatto unico e davvero sfizioso. Il formaggio filante non guasta anche in questo caso, rimane una scelta personale se metterlo o no. Non sempre caricare di gusto il mix sopra proposto può avere un sapore gradevole.

Anche gamberetti e salmone possono essere un buon condimento per una ricetta last minute. Deve certamente piacere il gusto del pesce. L’abbinamento ideale in questo caso è con la panna. Saltare bene i gamberetti o il salmone in padella, aggiungere aglio e prezzemolo per dare sapore. Sfumare con del vino bianco e aggiungere la panna. Dopo che quest’ultima si è addensata un po’ aggiungere la pasta e mescolare. Mettere dentro una teglia e infornare. Aspettare che si formi una deliziosa crosticina e mangiare calda.