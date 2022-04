Gli esperti consigliano sempre di avere una dieta sana ed equilibrata per ridurre i rischi di contrarre malattie anche gravi. Per questa ragione è bene seguire i loro consigli, anche perché sono suffragati da molti studi.

Come vedremo oggi, un ulteriore studio conferma che c’è un tipo di alimento che bisognerebbe eliminare dalla dieta per ridurre i rischi di cancro. Questo tipo di studi ci ricordano, quindi, l’importanza di avere molto riguardo per ciò che mangiamo. Se siamo soliti mangiare in modo poco sano è meglio che ci rivolgiamo a uno specialista, che comporrà per noi la dieta più adatta.

Un’importante conferma e tanti dati interessanti

Uno studio britannico molto recente ha cercato di analizzare come il consumo di carne possa influenzare il rischio di contrarre alcuni tumori comuni. Lo studio ha analizzato le diete di oltre 450.000 persone, concentrandosi in particolare sul consumo di carne e sull’insorgenza di tumori.

Le ricerche sembrano confermare quanto viene spesso detto da molte parti: un consumo elevato di carne potrebbe avere effetti negativi sul corpo. In particolare, i ricercatori hanno osservato che coloro che mangiano meno di 5 porzioni alla settimana di carne rossa o pollame avevano un rischio inferiore del 9% di contrarre cancro al colon. Alcune associazioni mediche erano già a conoscenza di questa correlazione e invitavano, infatti, a ridurre il consumo almeno delle carni rosse.

Ci potrebbero essere anche degli effetti sull’incidenza di tumore alla mammella e alla prostata, ma i risultati sono più difficili da confermare secondo i ricercatori. Si è osservato che una dieta vegetariana o vegana era associata a rischi inferiori del 18% di contrarre il cancro, ma questo valeva solo per le donne che avevano superato la menopausa.

Per ridurre i rischi di cancro bisognerebbe eliminare dalla dieta o ridurre il consumo di questo tipo di cibo

Per quanto riguarda il tumore alla prostata, il rischio era inferiore del 20-30% negli uomini vegetariani, vegani e pescetariani.

I ricercatori hanno tuttavia affermato che i loro risultati non dimostrano in maniera definitiva che le diete vegane e vegetariane siano le migliori per prevenire il cancro. La ragione principale è che è difficile separare in maniera chiara tutti i fattori di rischio. Quindi non è semplice definire se la riduzione del rischio sia dovuta alla dieta, oppure ad altri aspetti, come una maggiore attività fisica. Sono, insomma, risultati importanti, ma non definitivi.

