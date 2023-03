Per riciclare le calze smagliate ecco 3 trucchi geniali. Le hai sempre buttate? Peggio per te, ora cambierai idea!

Ti piacciono le calze e hai una vita molto movimentata? Sicuramente ti sarà capitato di smagliarle almeno una volta. Tranquilla, succede a tutte almeno una volta. Probabilmente, quando accade finisci per buttarle. Potresti però evitare di farlo, siccome esistono dei modi ingegnosi per riciclarle. Scoprili tutti.

Che peccato! Hai preso una brutta caduta e, sebbene tu stia bene, non si può dire lo stesso delle tue calze.

Infatti, noti dei buchi sulla loro superficie. Se sono piccoli, puoi risolvere camuffandoli con un po’ di smalto per unghie. Se le calze si sono però danneggiate troppo, potresti star pensando di buttarle.

Tuttavia, ti consigliamo di fermarti. Ci sono in realtà tanti modi in cui puoi dargli una seconda vita e gettarle sarebbe davvero uno spreco. Per riciclare le calze smagliate ecco 3 trucchi che dovresti provare almeno una volta.

Per spolverare casa

Sembra assurdo, ma le tue calze smagliate possono tornarti utili per pulire la tua casa al posto del classico spolverino.

Come? Semplice, ti basterà tagliarle a metà e calzarle come se fossero un guanto. Utilizzale poi per spolverare le superfici che ne hanno più bisogno.

Vedrai che cattureranno la polvere alla perfezione. Sono ottime anche per raccogliere peli di animali come cani o gatti, specialmente se ti sono caduti addosso. Inoltre, puoi usarle anche come pezza per la tua scopa.

Per riciclare le calze smagliate ecco 3 trucchi geniali: pretrattare i panni da mettere in lavatrice

Devi fare il bucato per rimuovere delle macchie particolarmente insistenti? Metti del sapone di Marsiglia nelle tue calze e usale come una vera e propria spugna.

Potrai, infatti, pretrattare le macchie che ne hanno bisogno. In questo modo ti accetterai che la lavatrice faccia al meglio il suo lavoro e le rimuova completamente. Insomma, vale la pena provare questo rimedio super efficace ed economico.

Per riciclare le calze smagliate ecco 3 trucchi geniali: realizzare un guanto per esfoliare la tua pelle

Grazie alle tue vecchie calze non avrai assolutamente bisogno di comprare un guanto per esfoliare la tua pelle sotto la doccia. Ti basterà semplicemente tagliarle a metà.

Potrai usarle anche come una semplice spugna, mettendo al loro interno dei residui ormai troppo piccoli di vecchie saponette.

Dunque, ti abbiamo appena dato delle ottime ragioni per non buttare le tue calze. Quindi, se si sono rotte, non essere triste. Non hai affatto perso soldi!

