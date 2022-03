Con l’arrivo della primavera stiamo già pensando ad allestire il nostro piccolo angolo relax in giardino o sul balcone.

I set da giardino in legno o in polyrattan sono ormai i più diffusi in commercio. Con tavolino, divanetto e poltroncine sono spesso venduti anche i cuscini. Lo stesso dicasi per le sedie sdraio. Anche in questo caso troviamo dei materassini morbidi e confortevoli. Solitamente questi complementi tessili sono trapuntati e realizzati con tessuto acrilico, con una buona capacità di resistere all’acqua. Difficilmente però questi tessuti sono waterproof. Il vero problema è che molti produttori li realizzano senza cerniera dunque non sono sfoderabili. Quindi, se stiamo pensando di rimettere mano al nostro arredamento da esterno, ecco qualche consiglio per lavarli e renderli come nuovi.

Per rendere puliti e profumati i cuscini da esterno non sfoderabili, basteranno questi due prodotti che tutti abbiamo in casa

Per pulire i cuscini da esterno dovremo munirci di una soluzione casalinga molto valida. Prepariamo un litro di acqua bollente, in seguito vi scioglieremo qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Se non avessimo sottomano il sapone di Marsiglia potremmo sostituirlo con del detergente per le stoviglie. Questa soluzione può esser arricchita in vari modi:

aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di Tea Tree. Questo ingrediente aiuterà ad igienizzare i cuscini e avrà anche un buon successo come repellente per fastidiosi insetti;

se abbiamo cuscini bianchi, potremmo unire qualche goccia di succo di limone in modo da potenziare l’effetto sbiancante;

con olio essenziale di geranio, oltre al profumo, questo ingrediente terrà a distanza zanzare e altri insetti.

Come applicare sui cuscini

Con una spazzola morbida, spargiamo la soluzione sull’intera superficie dei cuscini e dei materassini. Con un po’ di olio di gomito, i nostri cuscini torneranno pulitissimi. Se la soluzione dovesse fare troppa schiuma, consigliamo di effettuare un risciacquo con un bicchierino di ammorbidente, sempre applicando con la spazzola morbida. Ora metteremo i cuscini stesi in pieno sole, se il tessuto è bianco. Il Sole come sappiamo è il più grande agente sbiancante conosciuto. Se il tessuto fosse di altri colori, più scuri, meglio non esporlo al Sole.

Qualche consiglio in più

Per agevolare l’applicazione della soluzione di acqua calda e sapone consigliamo di metterla in uno spruzzatore a pressione per le piante ed erogare sui cuscini.

Se vogliamo cuscini sempre gonfi e morbidi meglio stenderli su un ripiano, quindi orizzontalmente sullo stendibiancheria.

Ecco come fare per rendere puliti e profumati i cuscini da esterno non sfoderabili.

