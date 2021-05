Molti di noi hanno in giardino o sul terrazzo delle sedie per il tavolo da pranzo, dei lettini prendisole o delle panchine per godersi il verde e il sole. Non sempre, però, ci ricordiamo di ritirare i cuscini o i materassini che quindi si riempiono di polvere. Ancor peggio si inzuppano se c’è stato un acquazzone.

Nella maggior parte dei casi, poi, questi cuscini non sono neppure sfoderabili. E dunque non possono essere lavati in lavatrice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Sarebbe comodo, allora, poterli impermeabilizzare e renderli idrorepellenti. Vi spieghiamo, quindi, in che cosa consiste il sorprendente metodo per rendere idrorepellenti i cuscini delle panchine, delle sedie e delle sdraio da giardino o da balcone.

Olio di semi di lino

Un primo metodo prevede l’utilizzo dell’olio di semi di lino.

L’olio di semi di lino può essere reperito molto facilmente in farmacia o nei negozi di cosmesi naturale. Ha un costo di 3,5 euro all’incirca per 250 ml.

È ottimo per impermeabilizzare i tessuti perché non è tossico. È persino commestibile.

Unica avvertenza: come la maggior parte degli oli è infiammabile. Attenzione, quindi, a lasciarlo a lato di fiamme o candele.

Come procedere

Si stendono i cuscini da rendere impermeabili a un filo o a uno stendino tramite i nastrini che servono per bloccarli ai sedili.

Naturalmente i cuscini dovranno essere puliti e spolverati ma assolutamente asciutti.

Consigliamo, inoltre, di fare sempre una prova in un piccolo angolo del cuscino per verificare che venga alterato il tessuto.

Il cuscino non deve avere contatti con nessuna superficie proprio per rivestirlo uniformemente e soprattutto per farlo asciugare.

Versiamo l’olio in un recipiente e con un pennello a setole morbide iniziamo a spennellarlo sul tessuto senza diluirlo con acqua.

Passiamo un lato e poi il retro e lasciamo asciugare completamente. Occorreranno anche due o tre giorni affinché l’olio sia asciugato correttamente.

Procedere almeno con una seconda mano e una volta che i cuscini saranno asciutti verificare se abbastanza idrorepellenti.

Per aumentarne l’effetto waterproof procedere passando un’altra mano di olio di semi di lino.

Un altro rimedio

Un altro metodo vede l’impiego della cera spray per mobili. Ma la resistenza all’acqua e alle macchie è molto bassa.

In questo caso spruzziamo la schiuma per lucidare i mobili che troviamo normalmente al supermercato.

Passiamola, poi, sul cuscino con un panno in microfibra. In questo modo daremo un leggero velo protettivo idrorepellente.

Il metodo sorprendente

Infine, ecco il sorprendente metodo per rendere idrorepellenti i cuscini delle panchine, delle sedie e delle sdraio da giardino, o da balcone, che impiega la cera di vecchie candele.

Iniziamo procurandoci dei residui di candele che spesso avanzano quando si esaurisce lo stoppino.

Prendiamo il nostro cuscino da giardino e per impermeabilizzarlo iniziamo a strofinare la cera lungo tutto il tessuto della fodera. Dobbiamo fare un buon lavoro e non lasciare nessun angolo libero!

A questo punto prendiamo un asciugacapelli e con la riduzione del flusso d’aria andiamo a passarlo sul tessuto “incerato”.

La cera così applicata andrà, sciogliendosi, a formare una pellicola idrorepellente.

Ecco, quindi, come impermeabilizzare i cuscini per esterno e godersi in tranquillità giardino o terrazzo!

Qui lo Staff di ProiezionidiBorsa, suggerisce invece come realizzare un tavolino da giardino fai-da-te.