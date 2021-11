Per realizzare dei bellissimi addobbi natalizi che stupiranno tutti bastano pochi ingredienti economici e di facile reperibilità

È una perfetta alternativa alle paste modellabili che si trovano in commercio: facile da realizzare e da utilizzare, si asciuga velocemente senza cottura. È morbida, bianchissima e liscia, e viene anche chiamata porcellana fredda. Infine è usata dalle amanti del fai da te per creare piccola oggettistica, e visto che Natale è alle porte ecco qualche idea. Per realizzare, infatti, dei bellissimi addobbi natalizi che stupiranno tutti bastano pochi ingredienti economici e di facile reperibilità, che mescolati formeranno la pasta di mais.

Ecco come fare la pasta di mais

La ricetta è facilissima, bastano 100 gr di amido di mais (maizena), 100 gr di colla vinilica e mezzo cucchiaio di vasellina oppure di un olio leggero tipo quello Johnson, o di mandorle, o di semi di girasole. Non bisogna utilizzare olii pesanti, come quello evo.

Per prima cosa bisogna amalgamare la colla vinilica e l’olio. Poi, poco alla volta, bisogna unire la maizena, mescolando per bene per evitare la formazione di grumi. A questo punto è necessario ungersi le mani con della crema idratante e impastare fino ad ottenere un panetto elastico e morbido. La consistenza della colla vinilica varia in base alla marca. Se il composto è troppo liquido, aggiungere altro amido di mais. Se la pasta è dura e rigida, invece, incorporare un po’ di crema idratante.

Nell’impasto si può aggiungere un olio essenziale o succo di limone, per profumare leggermente la pasta di mais e contrastare l’odore della colla. Inoltre se la si vuole glitterata, si potranno usare dei brillantini.

È anche possibile colorare la pasta con dei colori acrilici o da aggiungere durante la lavorazione, per ottenere una tinta uniforme o da applicare con un pennello dopo l’asciugatura, che avverrà all’aria senza bisogno di cottura.

Si conserva in frigo per qualche settimana avvolta in pellicola e poi imbustata.

La pasta di mais è utile per creare tanti addobbi di Natale, anche insieme ai più piccoli. Può essere una valida alternativa alla pasta di sale, rispetto alla quale mantiene meglio l’umidità. Basta armarsi di fantasia e la casa si riempirà di magia!

Per creare delle decorazioni da appendere all’albero di Natale, bisogna stendere la pasta con il mattarello dello spessore desiderato su un foglio di carta forno e copparla con i tagliabiscotti delle più svariate forme: stelle, cuori, animali, alberi di Natale, fiocchi di neve, omini di pan pepato. Con un bastoncino poi si fa un foro per il nastrino. Dopo l’asciugatura si può decorare con nastrini, bottoni e perline da far passare, ad esempio, in un fil di ferro che poi va avvolto alla formina. Si possono anche creare delle applicazioni con pasta colorata, come agrifogli e stelle di Natale, o semplicemente dipingere le decorazioni a piacimento con dei colori acrilici. Con la stessa tecnica è possibile realizzare bellissimi chiudipacco o segnaposti. Meravigliose sono anche le decorazioni con le impronte delle manine dei bambini o delle ghirlandine da utilizzare come porta tovaglioli.

