Non c’ è niente da fare, l’oroscopo ci incuriosisce sempre e non possiamo fare a meno di leggerlo. Ma anche se non influenzasse davvero la nostra vita, ci offrirebbe comunque la spinta per migliorarla da soli, ogni giorno. Il mese di ottobre per chi segue il quadro astrale, si presenta eccellente per coloro che sono nati sotto certi segni zodiacali, mentre altri vivono una grande malinconia o difficoltà. Ecco quali sono le opportunità da cogliere se ci troviamo nel gruppo giusto. Per questi segni zodiacali ottobre è un periodo d’oro pieno di occasioni speciali. Vediamo quali sono con la redazione Cultura e Società di ProiezionidiBorsa.

Solo l’Acquario e il Leone vivono un periodo d’oro

I nati sotto il segno dell’Acquario stanno vivendo un periodo d’oro in famiglia, sono amati da tutti. Questo momento è utile anche per liberare la propria creatività nascosta ed iniziare un nuovo hobby. Anche i nati sotto il segno del Leone sono pieni di energie e galvanizzati dall’idea di poter raggiungere i prossimi obiettivi. Se la concentrazione è al massimo, possono davvero farcela. Chi è nato da metà settembre sotto il segno della Bilancia sta vivendo ritmi frenetici. Un buon equilibrio permette di affrontare la giornata al meglio, senza farsi sopraffare dallo stress.

Alcuni segni hanno bisogno di un po’ di incoraggiamento invece. Fra questi c’è il Cancro, che deve trovare più tempo per il benessere e la salute, magari per qualche gita fuori porta. A questo proposito ecco cosa fare, un weekend d’ottobre a Comacchio a zonzo tra le nebbie e le antiche osterie. I nati sotto il segno della Vergine devono lasciarsi andare un po’ di più e vivere la vita. Anche le persone che abbiamo intorno possono offrirci un’avventura speciale.

Toro, Ariete, Scorpione e Pesci non devono scappare dai problemi

I nati sotto il segno dell’Ariete devono fare attenzione alle parole che usano con chi hanno intorno. Lo stesso vale per quelli nati sotto il segno dei Pesci, che in questo periodo sono di umore nero. Dunque, dovrebbero smettere di rispondere alle provocazioni, evitare gli scontri, ma fare un respiro profondo e calmarsi. Magari rinviare la dieta detox con le centrifugate al weekend. I nati sotto il segno dei Gemelli devono invece riflettere sugli errori commessi, prima di dare la colpa agli altri.

Gemelli, Capricorno e Scorpione: appoggiamoci agli altri

In questo momento alcuni di noi hanno bisogno del conforto dei veri amici e per fortuna sanno a chi rivolgersi. Oltre al nati sotto il segno dei Gemelli, anche chi ha come segno principale o come ascendente lo Scorpione è spesso preda di insicurezze e tristezza. Deve però superare gli ostacoli e appoggiarsi un po’ di più al partner. Chi è nato tra dicembre e gennaio, sotto il Capricorno, sta vivendo una vita molto diversa da quella del passato. Forse se ne rende conto solo ora. Meglio vivere il presente e circondarsi di amici e affetti.