Il bel tempo ci permette di organizzare feste con gli amici e la famiglia. Che sia un bel film sotto le stelle oppure un matrimonio, è sempre bello stare all’esterno quando la temperatura ce lo permette. Scegliamo i nostri migliori vestiti, ma ogni tanto può succedere l’imprevisto.

Ci potrebbe capitare, infatti, di macchiare il nostro abito preferito. Magari proprio quello non adatto ad essere messo in lavatrice. Prima di passare in lavanderia, possiamo provare delle alternative. Infatti, è possibile anche eseguire un lavaggio a secco in casa, con degli ingredienti economici.

Per pulire i vestiti a secco in casa senza lavatrice ecco tutti i trucchi

Prima di tutto vediamo qual è la natura della macchia. Infatti, ci sono diverse opzioni per smacchiare un capo non troppo delicato. Se, però, non troviamo altra soluzione che il lavaggio a secco, allora possiamo provare alcuni trucchetti.

La prima tecnica è quella di preparare un composto con acqua frizzante, bicarbonato e aceto di vino bianco. Mescoliamo bene gli ingredienti fino ad ottenere una pasta. Prendiamo un dischetto di cotone e immergiamola nel composto. Poi tamponiamo le macchie, fino a farle sparire. Togliamo tutti i residui dal capo e lasciamolo asciugare all’aria aperta e al sole, se non rovina il tessuto.

Anche questi ingredienti della cucina ci aiuteranno a smacchiare

Un secondo metodo è quello di unire del succo di limone e del sale. Creeremo così una soluzione densa da applicare direttamente sulla macchia. Lasciamo agire per almeno 30 minuti, in modo che assorba completamente lo sporco. Infine togliamo la pasta e puliamo con un panno, possibilmente in microfibra e leggermente umido. In poco tempo la nostra macchia sarà svanita.

Un’altra tecnica per pulire i vestiti a secco in casa è quello di utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto nell’alcool. Tamponiamo la macchia, cercando di assorbire il più possibile. Infine spolveriamo con del talco oppure con dell’amido di riso. Lasciamo agire per almeno 5 minuti. Passato il tempo necessario, spazzoliamo il tessuto in modo da eliminare definitivamente la macchia.

Infine, possiamo utilizzare anche i panetti di sapone di Marsiglia. Basta strofinarli brevemente sulla macchia a secco e questa sparirà velocemente. Dopo risciacquiamo con un panno umido e lasciamo asciugare all’aria aperta.

Proviamo anche i kit del supermercato

Un’altra alternativa è utilizzare il kit per il lavaggio a secco. Questi prodotti sono facilmente reperibili anche al supermercato. Di solito comprendono un pretrattante da mettere sulle macchie. Successivamente dovremo inserire i capi nel sacchetto previsto nel kit e mettere tutto in lavatrice. Infine, mettiamo il sacchetto all’interno dell’asciugatrice e facciamola andare per circa 30 minuti. Terminato, dovremo estrarre i vestiti dal sacchetto e appenderli.

