Per proteggersi dal freddo con stile a qualsiasi età basta abbinare magistralmente questo capo molto amato

Tra i capi indispensabili nel guardaroba invernale troviamo il cappotto. Infatti, a qualsiasi età riuscire ad indossare un bel coprispalla può veramente fare la differenza tra un look ricercato e uno, invece, sciatto.

Il cappotto è un capo di abbigliamento meraviglioso perfetto per affrontare l’inverno con stile ed eleganza.

Il cappotto non potrà essere scelto con leggerezza dal momento che dovrà svolgere il suo ruolo per molti anni.

Come si scriveva, si tratta di capispalla ottimi utilizzati a qualsiasi età. Anche ai bambini viene fatto indossare questo capo specialmente nelle occasioni importanti.

Il cappotto per eccellenza è quello nero, simbolo di classe senza tempo e perfetto per essere utilizzato in ogni occasione.

Sarà solamente necessario abbinarlo con attenzione agli altri capi per ottenere effetti strepitosi.

Il cappotto nero potrà essere abbinato con dei pantaloni di diverse tipologie. In primo luogo sarà perfetto indossare dei jeans skinny abbinati a un paio di eleganti mocassini.

Se i jeans vengono scelti di colore nero, inoltre, si potrà optare per un mocassino colorato per regalare colore al look.

In ogni caso si sconsiglia di utilizzare delle calze color carne sia con il mocassino nero che con quello colorato.

Il rischio potrebbe essere quello di uno scivolone di stile non indifferente. Per questo motivo sarebbe decisamente meglio optare per delle calze nere.

Sempre nell’ambito dei pantaloni si potranno scegliere dei pantaloni palazzo, magari grigi per donare più colore spezzando il total black.

Maglia

Per quanto riguarda la parte sopra si potrà scegliere un maglioncino nero o di altri colori più vivaci se si preferisce evitare il total black.

In molte, poi, amano maglioni molto spessi ma si sconsiglia di utilizzarli sotto al cappotto. Infatti, a meno che si prediliga l’oversize il classico cappotto faticherà a nascondere un maglione molto ingombrante.

Colore

Il nero si abbina bene con qualsiasi colore, dal tono su tono fino a colori più accesi. Il bianco, poi, sarà ottimo insieme ad un cappotto scuro. Si consiglia di abbinare a un paio di jeans bianchi un maglioncino dello stesso colore.

Sarà, però, importante fare attenzione ad eventuali pallini o resti che il bianco potrebbe lasciare sul cappotto.

Scarpe

Le scarpe da utilizzare sotto il cappotto sono le più varie. Si passa dalle sneakers durante il giorno e molto giovanili ai tacchi.

Molte signore che hanno superato i cinquanta o sessanta anni prediligono scarpe basse e comode come le ballerine. Il cappotto nero potrà, poi, essere abbinato a un paio di stivali neri, marroni o beige.

Le più giovani potranno anche scegliere degli anfibi tipo Dr. Martens o Cult per un look più aggressivo.

Per proteggersi dal freddo con stile a qualsiasi età basta, quindi, abbinare magistralmente questo capo molto amato.