Potremo risolvere il problema di afidi e insetti grazie a questo economico rimedio naturale.

In molti per ovviare alla solitudine dei mesi trascorsi chiusi in casa hanno deciso di arricchire gli spazi con piante di diverso tipo e dimensione. Infatti si tratta di uno dei migliori rimedi allo stress anche se molti ancora non lo sanno.

Le piante d’appartamento, anche le più robuste, possono cadere sotto l’attacco di parassiti e funghi. Questo accade con una frequenza maggiore sulle piante da esterno ma non è impossibile che gli insetti colpiscano quelle che hanno vissuto sempre in casa.

Il periodo tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno è quello in cui molte persone decidono di spostare all’interno le piante sensibili al freddo.

Infatti, anche con tutte le attenzioni del caso le piante possono velocemente ammalarsi e deperire a causa di insetti o di funghi.

Per questo è importante correre al riparo e cercare una soluzione molto velocemente.

Cosa fare

Quando la pianta sembra deperita o comincia ad avere foglie gialle sarà necessario capire quale è la causa del problema. In appartamento i problemi maggiori derivano da una errata annaffiatura e a una mancanza di umidità.

Da un lato il marciume radicale causato da eccessive annaffiature e dall’altra il ragnetto rosso che si manifesta quando non si annaffia abbastanza. La carenza idrica, infatti, rende debole la pianta e favorisce il proliferare di parassiti.

Anche la mancanza di umidità può tramutarsi in un vero problema, soprattutto se in casa i riscaldamenti vengono accesi di frequente e ad alta temperatura.

Riconoscere i parassiti che infestano la pianta è importante per capire cosa utilizzare nella lotta. Tra prodotti biologici, chimici e totalmente naturali non c’è che l’imbarazzo della scelta. Meglio evitare di utilizzare prodotti chimici in casi non gravissimi e, soprattutto, in casa. Se proprio non se ne può fare a meno sarà ottimale scegliere una vasca o una doccia per irrorare i prodotti.

Questo dopo aver spalancato le finestre e allontanato bambini e animali domestici.

Potremo risolvere il problema di afidi e insetti grazie a questo economico rimedio naturale

Tra i modi naturali per eliminare gli afidi troviamo l’aglio che, però, emana una puzza molto sgradevole. Tra i preparati meno fastidiosi merita di essere citato il macerato di cipolla, molto semplice da preparare ma anche questo non inodore.

Mentre la maggior parte dei composti utilizza le bucce delle cipolle in questo caso dovremo utilizzare l’intero ortaggio.

Prendere circa 1 kg di cipolle e tagliuzzare in pezzetti prima di metterle a macerare in 20 litri di acqua per una settimana.

In seguito diluire il macerato in ulteriore acqua in proporzione 1:10 e spruzzare ogni tre giorni sulla pianta infestata. Ripetere l’operazione fino a quando gli insetti non saranno stati eliminati.

Attenzione

Per evitare di danneggiare la pianta si sconsiglia di utilizzare questo macerato sui petali dei fiori. Infatti questo potrebbe macchiarli e, addirittura, fare cadere anticipatamente le infiorescenze. Meglio spruzzare solamente sulla parte verde, quindi sul fogliame. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto con le orchidee, nebulizzarne i fiori li farà cadere prima del previsto.