La macchina è un mezzo a cui difficilmente possiamo rinunciare ma che spesso è difficile mantenere pulita, soprattutto esternamente.

Internamente invece, per mantenere l’auto sempre profumata potremo utilizzare questi semplici metodi naturali che ci faranno risparmiare notevolmente.

Può succedere spesso di portarla a lavare e che poi, in poco tempo, venga sporcata dai fastidiosi escrementi di piccione, facendoci sprecare tempo e denaro.

Esiste un metodo però per rimediare e farla tornare pulita in poco tempo utilizzando un prodotto che abbiamo quasi tutti già in cucina.

Per eliminare gli escrementi dei piccioni dalla macchina basterebbe 1 prodotto a costo zero

Il problema maggiore è causato dal fatto che i loro escrementi sono acidi e si asciugano velocemente e quindi, dopo poco tempo, diventano veramente ostici da pulire.

Inoltre, questi escrementi sono anche portatori di malattie, per questo è bene sapere che per proteggere il nostro balcone dai piccioni basterebbe solo questo geniale trucco.

Per questo motivo sarebbe meglio pulire la macchina il prima possibile ed in maniera delicata per non rischiare di rovinare la verniciatura.

Per prima cosa dovremo procurarci uno panno in microfibra pulito e dei guanti, perché le feci potrebbero, appunto, contenere batteri che potrebbero rivelarsi pericolosi.

Potremo preparare una soluzione usando dell’acqua e del detergente che utilizziamo generalmente per lavare le stoviglie.

Iniziamo il procedimento inumidendo il panno con questa soluzione e lasciamola agire per una decina di minuti.

Pian piano, dovremo levare il panno dalle macchie e procediamo nebulizzando la soluzione preparata ancora una volta su queste aree contaminate.

Attendiamo qualche secondo e puliamo delicatamente le zone interessate utilizzando un panno pulito, senza strofinare.

Infine, basterà risciacquare il tutto versandoci sopra dell’acqua, eliminando così eventuali residui.

Dovremo solo più asciugare la nostra macchina, tamponando pian piano con un panno asciutto.

Nel caso le macchie causate dalle loro feci non fossero andate via, potremo ripetere questo procedimento un’altra volta: è importante cercare di essere molto pazienti.

Altrimenti potremo procuraci delle salviette neutre per rimuovere questo genere di macchie: per preservare la vernice dovremo però controllare che non contengano sostanze chimiche.

Consigli

Bisognerebbe fare sempre attenzione a dove parcheggiamo, per prevenire questo genere di problematiche, ma non sempre questo è possibile.

Infatti, sarebbe sempre consigliato cercare parcheggio sotto una tettoia oppure avere a disposizione un garage che proteggerà la nostra auto.

