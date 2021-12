Le tarme sono insetti particolarmente fastidiosi che mettono in pericolo mobili e abiti in lana. Infatti le tarme sono spesso presenti all’interno degli armadi e su maglioni, vestiti e cappotti in lana.

Per riconoscere la presenza di questi insetti si dovranno osservare attentamente i vestiti.

Fori o filamenti sottili ne denotano la presenza e ci dovranno allarmare, correre ai ripari velocemente è fondamentale.

Quando si notano insetti svolazzare o maglioni bucati il danno è stato fatto e difficilmente si potrà riparare.

L’errore principale è la mancanza di prevenzione, infatti è assolutamente necessaria per salvare i nostri capi in lana dall’attacco di questi animali.

Nei casi di infestazioni più gravi sarà importante rivolgersi a ditte specializzate che procederanno ad una disinfestazione.

Una volta diffuse tra i vestiti sono molto difficili da eliminare ma si potrà provare con alcuni metodi. Oltre alle tarme della lana, poi, bisognerà fare particolarmente attenzione anche alle tarme del legno che rovineranno parquet e mobili. Eppure per proteggere maglioni e cappotti dalle tarme basta questo insospettabile ingrediente naturale molto diffuso in inverno.

Cosa fare

Innanzitutto bisognerà rimuovere tutti i capi in lana dall’armadio e lavarli in lavatrice. Ovviamente facendo attenzione a non rimpicciolirli e infeltrirli. In seguito si consiglia di mettere tutto in congelatore dentro sacchetti di plastica, ottimo se si ha un congelatore molto grande.

Infatti le tarme non riescono a resistere al gelo e a temperature inferiori agli zero gradi.

In seguito lavare accuratamente l’armadio prima di risistemare i vestiti. Ancora, per i cappotti o le coperte tarmate sarà preferibile rivolgersi a una lavanderia che riuscirà a salvare il salvabile.

Per prevenire l’infestazione delle tarme si potrebbero utilizzare dei repellenti a base di cedro. Bastoncini o attaccapanni in cedro sono perfetti per tenere lontani questi insidiosi insetti. Le grucce in legno di cedro possono essere acquistate in negozi specializzati o su siti come Amazon. Sono leggermente più care rispetto alle altre ma la loro funzione antitarme vale la spesa.

Oltre al cedro anche la lavanda produce un odore che le tarme non riescono a tollerare.

Un altro interessante rimedio vede l’utilizzo di una arancia intera, agrume molto diffuso in questo periodo invernale.

Prima di essere utilizzata l’arancia dovrà essere avvolta in carta velina e lasciata seccare dentro ad una scatola.

Il tempo necessario per far seccare al meglio l’arancia è circa un mese. Una volta seccata potrà essere utilizzata all’interno di armadi e cassetti contenenti abbigliamento in lana. Sarà ottimo per riuscire a tenere lontane le tarme per molto tempo.