Noi italiani tendiamo ad essere piuttosto permalosi quando assistiamo a delle eresie culinarie. Dopo l’eterno dibattito sulla carbonara, la questione che infuria di più gli animi è quella dell’ananas sulla pizza. Molto popolare in America, la pizza all’ananas da noi è un vero anatema. Ma non dovremmo avere pregiudizi nei confronti di questo frutto, perché in realtà è buonissimo non soltanto crudo, ma anche cotto. Può diventare protagonista di molti piatti, tra cui un succulento primo che certamente farà impazzire anche i puristi della tradizione. Vediamo di che cosa si tratta.

Non sulla pizza ma in questo primo piatto l’ananas farà un figurone con gli ospiti

Ma di quale piatto stiamo parlando? Si tratta del risotto all’ananas. Non scandalizziamoci: l’ananas in realtà è buonissimo nel risotto. E se esiste il risotto alle mele e quello alle fragole, perché non quello all’ananas? Per di più, la ricetta del risotto all’ananas è davvero semplicissima da cucinare, e farà impazzire grandi e piccini. Non sulla pizza ma in questo primo piatto l’ananas farà un figurone con gli ospiti. Vediamo quindi come preparare il buonissimo risotto all’ananas.

Ingredienti per 4 persone

350 grammi circa di riso bianco;

un ananas fresco;

una cipolla bianca;

un litro circa di brodo vegetale;

mezzo bicchiere di vino bianco;

olio di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

una noce di burro (facoltativo).

Preparazione

Sbucciamo l’ananas e tagliamolo a cubetti piccoli. Eventualmente rimuoviamo la parte centrale del frutto se è troppo dura.

Sbucciamo, laviamo e affettiamo anche la cipolla. Prepariamo un litro circa di brodo vegetale. Possiamo anche usare i preparati già pronti per velocizzare la preparazione.

Procedimento

In una padella, mettiamo dell’olio di oliva e accendiamo la fiamma. Quando l’olio è caldo, gettiamo metà della cipolla nella padella, e facciamola indorare per qualche secondo. Una volta indorata la cipolla, aggiungiamo il riso e facciamolo insaporire mescolando frequentemente. Poi aggiungiamo metà del vino e facciamolo sfumare. Una volta evaporato, cominciamo ad aggiungere poco per volta il brodo procedendo alla cottura del riso.

In un’altra padella, mettiamo il resto della cipolla e facciamola indorare. Poi, mettiamo i cubetti di ananas. Dopo pochi secondi, aggiungiamo il vino restante e facciamolo sfumare. Lasciamo poi ammorbidire l’ananas, in modo che rilasci i suoi succhi dolci. Quando l’ananas è morbido, uniamolo al risotto. Aggiustiamo di sale e pepe. Quando il riso è cotto, se lo vogliamo aggiungiamo una noce di burro e facciamola mantecare.

Il risotto all’ananas è pronto per essere servito.

