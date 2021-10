Tra le piante più coltivate negli orti troviamo i peperoncini, colorati e perfetti per insaporire diversi piatti.

Le piante di peperoncino sono delle perenni originarie delle zone tropicali del continente americano. In Italia, dove se ne coltivano diverse varietà, vengono però trattate come annuali dal momento che questa pianta non riesce a sopravvivere in inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra le tante varietà di peperoncino mai confonderle con questa pianta molto diffusa ma pericolosa per la salute, la ciliegia di Gerusalemme.

Come si scriveva, i peperoncini nel loro habitat naturale sono piante perenni. Per questo motivo, con un po’ di impegno, sarà possibile conservarle per più anni consecutivi.

Sarà sufficiente ricorrere alla pratica dell’invernamento sistemando le piante di peperoncino in un ambiente chiuso e non riscaldato.

Prima di spiegare come procedere all’invernamento, sarà necessario sapere che alcune varietà hanno più possibilità di sopravvivere rispetto ad altre.

Tra quelle che possono tranquillamente sopravvivere all’inverno ci sono il Capsicum baccatum e il pubescens. Con altre, come l’annum sarà inutile provare dal momento che ci saranno poche possibilità di sopravvivenza.

Per proteggere le piante di peperoncino in inverno basta questo geniale stratagemma

Il freddo provocherà il congelamento del liquido all’interno della pianta portandola a morte certa. Per questo bisogna agire prima che le temperature scendano troppo.

Procedere una volta che le temperature minime saranno sui 10 gradi e le ore di luce notevolmente diminuite.

Quando si devono scegliere le piante da invernare meglio optare per esemplari sani e robusti, senza ombra di funghi o insetti.

La serra o, comunque, il luogo dove si sistemeranno le piante dovrà essere chiuso con temperature che vanno dai 10 ai 25 gradi.

Per preparare la pianta al “letargo” sarà importante ridurre le irrigazioni per evitare marciumi radicali. Se coltivata in piena terra sarà necessario accorciare le radici e inserirla in un contenitore grande con compost e terriccio.

Al contrario, se inizialmente era coltivata in vaso si consiglia di rimuoverla dal vaso e eliminare una parte delle radici prima di rinvasarla.

Infine, potare la pianta accorciando i rami troppo lunghi utilizzando delle cesoie ben disinfettate.

Così facendo alcune piante riusciranno a sopravvivere all’inverno e cominceranno a produrre anticipatamente rispetto a quelle seminate da zero.

Questa tecnica permetterà di risparmiare denaro dal momento che non bisognerà acquistare nuovi piantini. Inoltre, ridurrà di molto il lavoro primaverile sui peperoncini permettendoci una maggiore concentrazione sugli altri ortaggi. Ecco perché per proteggere le piante di peperoncino in inverno basta questo geniale stratagemma.