La banana è diffusissima sulle nostre tavole. Questo frutto è coltivato e raccolto quasi tutto l’anno ed ha numerose proprietà nutrizionali. Il problema è che può capitare di trovare delle banane verdi che, quindi, non hanno ancora raggiunto la maturazione piena. Magari sono in offerta, oppure sono le uniche rimaste. Ma è anche vero che non abbiamo voglia di aspettare giorni perché queste maturino. E allora come fare? Non disperiamo perché è possibile farle maturare in pochissimo tempo. Per fare maturare velocemente le banane verdi ecco questi semplici trucchi quasi sconosciuti.

Perché mangiarle?

La banana ha varie qualità nutrizionali. Cento grammi di questo frutto apportano all’organismo 65 calorie. Significa che per smaltire una banana occorre fare una corsa leggera di circa 7-8 minuti, oppure camminare per circa 1 km. Di queste 65 calorie, 89% sono carboidrati, 7% proteine e 4% lipidi. Ma la banana è anche ricca di vitamine e sostanze utilissime al nostro benessere e alla nostra salute. Questo frutto è ricco di vitamina A, vitamina C e vitamina B6. Inoltre, possiede alcuni minerali importantissimi per l’organismo, in particolare il potassio. Grazie a queste proprietà nutritive la banana è di aiuto per il sistema cardiovascolare e per la digestione. Inoltre, è un alimento indicato per chi pratica sport di resistenza.

Per fare maturare velocemente le banane verdi ecco questi semplici trucchi quasi sconosciuti

Supponiamo di essere uno sportivo e di volere mangiare le banane. Purtroppo abbiamo solo banane verdi, ma possiamo farle maturare velocemente, dipende dal tempo a disposizione. Le banane si possono fare maturare in 3 minuti, in 1 ora o in 2 giorni. Per far maturare la banana in 3 minuti, basta eseguire questo piccolo trucco. Con una forchetta si procurano dei fori alla banana, poi la si mette per 3 minuti nel microonde. Così avremo una banana morbida in 120/180 secondi anche se avrà ancora il sapore leggermente acerbo di una banana verde.

Se si ha almeno 1 ora si può fare maturare la banana in questo modo. Si mettono le banane in forno su una teglia e si scaldano per circa 60 minuti a 150 gradi. Poi si lasciano in frigorifero a raffreddare. Avremo così banane morbide e dolci come quelle mature in 1 ora.

Se, invece, abbiamo a disposizione più tempo, almeno 2 giorni, mettiamo le banane verdi in un sacchetto di carta chiuso. Le banane, come molti altri frutti, rilasciano un gas chiamato etilene, che le fa maturare più in fretta. Il gas rilasciato dalle banane ma imprigionato nel sacchetto sigillato, le farà maturare più velocemente.

