La vita contemporanea è sempre più connessa a Internet e ai dispositivi elettronici. Tutti noi possediamo uno smartphone, necessario per il lavoro e la vita privata. Per questo motivo è molto importante avere sempre sufficiente carica della batteria.

In molti usano delle impostazioni di risparmio energetico, per limitare l’attività delle applicazioni, e cercano di limitare l’utilizzo per svago. Sempre più persone, poi, ricorrono ad una powerbank per poter ricaricare i dispositivi anche se non si è a casa o in ufficio.

Oggi, però, sveleremo un altro metodo molto semplice per limitare i consumi di batteria dovuti alle basse temperature. Infatti, ecco perché per proteggere la batteria del cellulare anche d’inverno e farla durare più a lungo basta usare questo semplice accessorio, scopriamo di che si tratta.

Attenzione al freddo che danneggia e fa invecchiare i telefoni

In pochi lo sanno, eppure il freddo può far scaricare la batteria del nostro telefono. Le temperature basse rappresentano un grande stress per le batterie, che tendono a invecchiare precocemente e a durare sempre meno.

Per questi motivi d’inverno è molto importante evitare di esporre a contatto con l’aria i nostri dispositivi elettronici. Per limitare questi danni possiamo adottare alcune strategie, come evitare di tenere in mano o in tasca lo smartphone se siamo all’aperto. Se però le temperature sono davvero basse, ciò potrebbe non essere sufficiente. Allora dovremmo trovare altre soluzioni.

Possiamo adottare un semplicissimo astuccio che protegga la batteria dal raffreddamento. Sia che sia fatto a mano da noi o che sia un dispositivo certificato, è un oggetto fondamentale per mantenere efficiente il nostro dispositivo.

Per proteggere la batteria del cellulare anche d’inverno e farla durare più a lungo basta usare questo semplice accessorio

Possiamo scegliere un astuccio termico progettato specificamente per i telefoni cellulari. Con un tessuto sottile ma isolante, questo accessorio è molto comodo soprattutto per chi passa molte ore all’aria aperta.

Consigliatissimo per gli alpinisti e gli sciatori, è perfetto anche per chi lavora nei cantieri e in campagna e si trova in commercio per poco più di dieci euro.

Se invece vogliamo risparmiare, possiamo creare un astuccio fatto in casa, con scampoli di stoffa di lana e vecchi calzini spaiati. L’importante è che sia presente un’imbottitura che isoli e protegga il telefono dall’esterno.

Se vogliamo evitare che il telefono perda la carica in poche ore e passi dal 100% al 5% in fretta e furia dobbiamo iniziare ad usare questo semplice accessorio.

Approfondimento

In pochi lo sanno ma basta questo portafogli per proteggere carta di credito e bancomat da truffe e clonazioni.