La pandemia ha avuto grande impatto sull’aumento dei pagamenti elettronici e l’uso di app di pagamento. Per comodità e trasparenza, sempre più persone usano carte di pagamento e ricorrono sempre meno all’uso di contanti.

Si tratta di certo di una scelta furba, che ci permette di ridurre molti rischi, da quelli di essere derubati a quelli di ricevere denaro contraffatto.

In molti hanno ancora alcune remore perché vedono le carte di pagamento come rischiose e poco affidabili. In particolare, c’è chi teme che possano avvenire truffe e clonazioni dei dati allo sportello del bancomat e nei negozi. Oggi vogliamo parlare di una tecnologia che ci aiuta a ridurre i rischi di questi problemi e protegge le nostre carte. Spiegheremo, infatti, che basta questo portafogli per proteggere carta di credito e bancomat da truffe e clonazione. Vediamo di cosa si tratta.

Una truffa da evitare

Secondo alcuni ci sarebbero dei malintenzionati forniti di POS che si avvicinerebbero a borse e tasche per accreditarsi pagamenti grazie alla tecnologia contactless. A differenza di un furto o di una rapina, con questo metodo è più difficile accorgersene e rischiamo di perdere numerosi soldi senza nemmeno rendercene conto.

Per evitare questo tipo di truffa possiamo iniziare ad usare un portatessere speciale, che grazie alla sua tecnologia ci protegge i dati delle arte e ci fa dormire sonni tranquilli.

In pochi lo sanno ma basta questo portafogli per proteggere carta di credito e bancomat da truffe e clonazioni

Secondo alcuni esperti possiamo proteggere le carte di pagamento se le conserviamo in un portafoglio fornito di tecnologia RFID, acronimo che sta per “radio frequency identification”.

Da molti chiamato anche portafoglio anticlonazione, questo semplice accessorio è fornito di una pellicola spessa che crea una barriera tra la carta e l’esterno. Questo schermo rende più difficile che vengano autorizzati pagamenti tramite la tecnologia contacltess e che avvengano furti di dati.

In commercio si trovano portafogli per tutti i gusti dotati di questa tecnologia. Si tratta di una soluzione efficace e davvero molto economica, basti pensare che questi portafogli possono costare anche meno di 10 euro. Una cifra irrisoria che però può farci evitare di perdere molti soldi in truffe, furti e pagamenti non autorizzati. Non solo, infatti potrebbero esserci furti di dati anche da carte d’identità e passaporti, ma questo sistema ci protegge anche da questo.

