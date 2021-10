Quante volte è capitato di essere assaliti da una voglia irrefrenabile di un buon e gustoso dolce, ma di non avere tempo, volontà e pazienza di mettersi ai fornelli per esaudire questo goloso desiderio.

I meno esperti, forse non sanno che i dolci facili e veloci rappresentano un sogno davvero realizzabile in poche mosse, senza dover necessariamente incorrere in ansie e preoccupazioni per una dubbia riuscita.

Infatti non solo per i grandi esperti in cucina ma anche per i cuochi provetti è possibile realizzare dolci, torte e dessert con pochi passaggi e pochi ingredienti che garantiscano in egual modo un risultato da far leccare i baffi.

Bastano 3 pere, un frullatore e 5 minuti per questa soffice e profumata delizia, un dessert a cui nessuno potrà rinunciare da realizzare con pochi e semplici passaggi

Infatti un dolce veloce, pratico e semplice non è sinonimo di meno buono o poco gustoso, ma anzi il suo sapore può sbalordire proprio per la sua semplicità.

Proprio per questo un dessert preparato con delle squisite e dolci pere non può non rappresentare un’ottima soluzione, profumata e soffice da poter proporre in tutte le occasioni.

Vediamo gli ingredienti

3 pere Williams o abate;

200g di farina,

150g di zucchero;

100g di olio;

100ml di latte;

2 uova medie;

1 bustina di lievito vanigliato per dolci;

buccia grattugiata di arancia e limone;

un pizzico di sale;

zucchero a velo q.b.

il succo di 1 limone.

Vediamo ora il procedimento di 3 pere, un frullatore e 5 minuti per questa soffice e profumata delizia, un dessert a cui nessuno potrà rinunciare.

Tagliare a cubetti le pere, togliere il torsolo e metterle in una ciotola bagnandole con il succo di 1 limone.

Prendere il frullatore versare le uova con lo zucchero, azionare per una ventina di secondi, ripetere un paio di volte.

Aggiungere le pere lasciandone da parte un po’, il pizzico di sale, il limone e l’arancia grattugiata e l’olio.

Azionare il frullatore.

Aggiungere la farina setacciata con il lievito e il latte.

Frullare il tutto.

Imburrare o rivestire con carta forno una tortiera di 20 cm di diametro versare l’impasto, aggiungendo all’interno i rimanenti cubetti di pere.

Mettere in forno preriscaldato in modalità statica a 170/180 gradi per 40/45 minuti.

Regolarsi sempre in base al proprio forno.

Far raffreddare e spolverizzare con lo zucchero a velo.

Una deliziosa variante potrebbe essere quella di sostituire il latte aggiungendo dell’ottima ricotta di pecora o del buon yogurt bianco, la torta risulterà ancor più soffice e umida, davvero una delizia e da leccarsi i baffi.

